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Скандалы

Первый скандал Олимпиады в футболе: немцы не доиграли матч из-за расизма

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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17 июля 2021, 15:50
17 июля. Вакаяма. Германия — Гондурас. Футболисты немецкой команды. Фото dfb.de
17 июля. Вакаяма. Германия — Гондурас. Футболисты немецкой команды. Фото dfb.de
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Подробности инцидента в Японии.

Что случилось

В субботу в японской Вакаяме состоялся товарищеский матч между мужскими олимпийскими сборными Германии и Гондураса. Обе команды участвуют в токийском турнире, но сыграют в разных группах.

Игра проходила в формате три тайма по 30 минут и без зрителей. За пять минут до окончания встречи, когда счет был 1:1, один из футболистов сборной Гондураса оскорбил на расовой почве защитника немецкой команды и «Герты» Джордана Торунаригу. Это в комментарии для Goal подтвердил Немецкий футбольный союз.

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Как отреагировала сборная Германии

Торунарига сразу сообщил об оскорблении партнерам по команде, и главный тренер Штефан Кунц принял решение увести футболистов с поля до окончания игры. «Если кого-то из наших игроков оскорбляют на расовой почве, то мы не можем продолжать матч», — подчеркнул Кунц.

Как отреагировала сборная Гондураса

Соперники немцев сделали в Twitter следующее заявление по окончании матча: «Игра была прекращена на 87-й минуте из-за того, что немецкий игрок заявил о предполагаемом расистском оскорблении со стороны кого-то из национальной сборной Гондураса. Наша команда по этому поводу заявляет, что ситуация возникла из-за недопонимания на поле».

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Оскорбляли ли футболиста раньше

Торунарига не в первый раз сталкивается с расизмом. В феврале 2020 года ему пришлось терпеть оскорбления с трибун во время матча Кубка Германии между его «Гертой» и «Шальке». Болельщики клуба — противника берлинцев издавали с трибун обезьяньи звуки, когда Торунарига находился с мячом. Тренерский штаб «Герты» уведомил судью о случившемся и просил принять меры, но арбитр не стал прерывать игру, из-за чего игрок не смог сдержать слез. В овертайме Торунарига оттолкнул тренера «Шальке» Дэвида Вагнера, после чего был удален с поля.

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С кем сыграют Германия и Гондурас

Немецкая команда попала в группу с Саудовской Аравией, Кот-д'Ивуаром и Бразилией. Матчем с действующими олимпийскими чемпионами Германия и начнет турнир. Гондурас в первой встрече сыграет с Румынией, в группе с ним Корея и Новая Зеландией. Для всех мужских сборных футбольный олимпийский турнир стартует 22 июля — за день до официального открытия Игр в Токио.

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