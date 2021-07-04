МОК разрешил политические акции в Токио перед стартом. Нас ждет парад креатива

Спортсмены всего мира заявили, что политике не место на стадионах, но у спортивных чиновников свое мнение.

Международный олимпийский комитет в последний момент сделал еще одну уступку борцам за расовое равенство в отношении политических акций во время Олимпиады-2020. Спортсменам теперь разрешено демонстрировать свою гражданскую позицию перед стартом на стадионе и в микст-зонах. Это открывает большой простор для творчества олимпийцев, несмотря на то что перформанс во время церемоний награждения по-прежнему запрещен. МОК больше полугода обдумывал предложение отменить правило 50 Олимпийской хартии, не допускающее политической пропаганды на аренах Игр. Большинство комиссий спортсменов национальных олимпийских комитетов высказались за сохранение этого запрета. Но давление спонсоров и активистов BLM на руководство МОК оказалось слишком сильно.

The IOC President's official programme of in-person and remote meetings with arriving delegations, Games stakeholders and the @Tokyo2020 Organising Committee will commence on 12 July. https://t.co/vEbquN7nw7 — IOC MEDIA (@iocmedia) June 30, 2021

Можно агитировать «за», но нельзя — «против»

Дискуссия вокруг правила 50, которое запрещает на олимпийских объектах любую «политическую, религиозную или расовую пропаганду», развернулось на фоне акций за расовое равенство, начавшихся в прошлом году и затронувших в том числе большой спорт. Активисты BLM требовали разрешить спортсменам вставать на колено и сжимать руку в кулак на стадионах, как это делалось перед соревнованиями в европейском футболе, американском баскетболе, в «Формуле-1» и на других стартах. И в итоге это требование оказалось удовлетворено, несмотря на то что в результате опроса МОК, в котором приняли участие более 3500 атлетов из 41 вида спорта, более 70 процентов спортсменов заявили: олимпийские арены — это не место для выражения своей гражданской позиции.

В апреле этого года МОК сделал послабление только для политических акций в Олимпийской деревне. Там, в частности, было разрешено вставать на колено и носить одежду с такими словами, как «мир», «уважение», «солидарность» и «равенство». При этом политические лозунги вроде «Жизнь черных имеет значение» все оставались под запретом. В целом было понятно, что даже при наличии соцсетей акции в Олимпийской деревне вдали от телекамер мало кого интересуют. Поэтому два месяца спустя вышли новые инструкции, согласно которым политические демонстрации в Токио разрешили перед стартом, в том числе во время представления участников соревнований. Это не включено в официальный тайминг, но почти гарантированно попадет в трансляцию.

Кроме того, МОК разрешил выражать гражданскую позицию в микст-зонах, в том числе при общении со СМИ и во время пресс-конференций в олимпийском медиацентре. Здесь, правда, есть важный нюанс. Акции в исполнении олимпийцев должны быть «основаны на принципах олимпизма, не нацелены прямо или косвенно против людей, стран, организаций или их достоинства». Кроме того, вне закона провокационные действия. То есть можно агитировать «за», но нельзя — «против». Однако формулировка все равно очень туманна. И, как показывает практика, в таком контексте, да еще в прямом эфире, нам гарантированы скандалы. С ними МОК придется разбираться по ходу пьесы — в ситуации, когда четкие санкции за некорректные политические выступления отсутствуют.

Общечеловеческие ценности важнее патриотизма?

— Новые правила являются результатом наших обширных консультаций с мировым сообществом спортсменов, — сказала глава комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри. — И хотя новая инструкция открывает перед спортсменами новые возможности для самовыражения перед соревнованиями, правила сохраняются во время соревнований, церемоний, награждений и в Олимпийской деревне. Таково было желание подавляющего большинства спортсменов во время глобальных консультаций.

Однако «самовыражение» в нашем мире, полном разнообразных идей и конфликтов, может завести очень далеко. То, что одни считают нормой и «общечеловеческими ценностями», может оскорбить других. И если МОК, открывающий ящик Пандоры, готов выступать арбитром в каждом таком конфликте, можно только подивиться смелости этой организации. О том, насколько тонка грань допустимого и недопустимого, мы могли убедиться на прошлой неделе во время олимпийских отборочных соревнований по легкой атлетике в американском Юджине. Активистка BLM Гвен Берри, занявшая третье место в секторе для метания молота, во время церемонии награждения, демонстративно положив руку на бедро, отвернулась от американского флага, а затем во время исполнения гимна прикрыла голову черной футболкой.

Разгневанные болельщики требовали лишить Берри места в сборной США и отправить в Токио спортсменку, которую не ломает выступать под американским флагом. Однако формально Гвен ничего не нарушила — Олимпийский комитет США официально разрешил политические акции во время квалификационных стартов, кроме того, молотобойка сказала, что ей просто «стало жарко», она не собиралась никого оскорблять своей позой во время исполнения гимна и вообще общечеловеческие ценности вроде расового равенства важнее чувства патриотизма. На Олимпиаде подобное во время церемонии награждения невозможно, но чисто теоретически Гвен, которая уже устраивала скандальные демонстрации во время Панамериканских игр-2019, легко может отчебучить что-нибудь перед началом соревнований в Токио-2020. Простор для творчества здесь огромный.

Иранский опыт

Понятно, что теперь акции в поддержку BLМ, наподобие той, что в августе прошлого года на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако устроил американский бегун на 200 метров Ноа Лайлс, в Токио разрешены. Равно как и то, что любая критика BLM — запрещена. Однако гражданская активность в современном мире не ограничивается вопросами расового равенства или, например, проблемами экологии. Например, на Олимпиаде в Рио на финише марафона эфиопский бегун Фейис Лилеса показал жест со скрещенными запястьями, как бы закованными в наручники над головой. В Эфиопии это однозначно было воспринято как акция в поддержку политзаключенных и противников правящего режима. Лилес после этого получил выговор от МОК и не смог вернуться в свою страну, эмигрировав в США.

Разрешены ли теперь подобные «самовыражения»? Например, если кто-то из белорусских спортсменов выступит с заявлениями о политической ситуации в своей стране (в которую уже, кстати, пытался вмешаться МОК), это будет санкционировано или смотря чью сторону примет спортсмен? А если кто-то из участниц женских соревнований по тяжелой атлетике в супертяжелом весе самовыразится в поддержку природных женщин, которых дискриминирует участие в Олимпиаде новозеландского трансгендера Лорел Хаббард, это будет акция за равенство возможностей или выходка против инклюзивности в спорте?

Televisi?n iran?: censura en transmisi?n de atletismo femenino. En algunas partes del mundo es donde deber?an darse las verdaderas batallas por la libertad. pic.twitter.com/cGl4HNxjSH — Manuel Adorni (@madorni) October 1, 2019

Наверняка в Токио-2020 найдутся желающие высказать гражданскую позицию в отношении «уйгурского вопроса» в Китае. И если такая акция будет показана в прямом эфире на весь мир, реакция китайской делегации может быть самой жесткой. Почти наверняка мы увидим на стадионах религиозные обряды. И вроде бы в этом нет ничего плохого, но Игры легко могут превратиться в площадку для пропаганды тоталитарных сект, которые могут быть запрещены в одних странах и не запрещены — в других. В общем, опыт иранского телевидения, которое транслирует соревнования с задержкой для того, чтобы успеть прикрыть на телекартинке обнаженные участки тела иностранных спортсменок, явно будет востребован и в Токио. МОК наверняка хотел как лучше, но получилось...