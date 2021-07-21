Все, что нужно знать о соревнованиях в Токио.

Как определяются участники турнира

На олимпийский футбольный турнир проводится свой отбор. Страна-хозяйка получает место автоматически (в данном случае — Япония), а все остальные сборные должны занять призовые места на континентальных молодежных турнирах либо, как в Южной Америке, зоне КОНКАКАФ и Океании, пройти специальный отборочный турнир.

Так, от Европы в Токио едут четыре лучшие сборные молодежного (U-21) Евро-2019. Ими стали Испания, Германия, Франция и Румыния.

Регламент соревнований

Всего в олимпийском турнире примут участие 16 сборных. Они разбиты на четыре группы по четыре команды. По две лучшие команды из группы выходят в 1/4 финала, дальше все проходит по привычной схеме плей-офф. И, в отличие от Евро, на Играх есть матч за 3-е место.

Традиционно в олимпийском турнире принимают участие сборные, составленные из игроков не старше 23 лет, плюс можно заявить трех футболистов любого возраста. Однако из-за переноса Игр на год возрастная планка была повышена до 24 лет.

Состав групп и расписание турнира

Футбольный турнир Олимпиады традиционно начинается до церемонии открытия Игр и пройдет с 22 июля по 7 августа. Одновременно с мужским будет проходить и женский турнир.

Матчи группового этапа будут сыграны 22, 25 и 28 июля. Четвертьфиналы состоятся 31 июля, полуфиналы — 3 августа, матч за 3-е место — 6 августа, финал — 7 августа.

Группа А

Япония, ЮАР, Мексика, Франция

Группа В

Новая Зеландия, Корея, Гондурас, Румыния

Группа С

Египет, Испания, Аргентина, Австралия

Группа D

Бразилия, Германия, Кот-д'Ивуар, Саудовская Аравия

Известные имена на турнире

Уже довольно давно олимпийский футбольный турнир уступает по престижности не только чемпионату мира, но и всем континентальным первенствам. А особенно учитывая, что минувший сезон — самый сумасшедший по продолжительности (почти 13 месяцев), не стоит удивляться, что в Токио будет не слишком много звезд. У французов, немцев и аргентинцев в заявке нет ни одного игрока, участвовавшего в Евро-2020 или Кубке Америки. У Бразилии — лишь один. Приятно удивила только Испания, отправив в Японию Дани Ольмо, Педри, Микеля Оярсабаля и Унаи Симона. Приезд футболистов основной сборной «Красной фурии» увеличивает шансы страны на первое олимпийское золото в футболе с 1992 года, когда испанцы взяли титул на домашних Играх в Барселоне. И все же на Олимпиаде есть за кем посмотреть. Испанцы олицетворяют собой класс ла лиги, а одним из трех футболистов свыше 24 лет стал Марко Асенсио из «Реала». За Кот-д'Ивуар сыграют лидер «Милана» Франк Кессье и защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи. Бразильцев к победе поведет за собой самый титулованный игрок в истории — Дани Алвес. Легендарному фулбеку уже 38 лет и сейчас он выступает за «Сан-Паулу». Также в составе «Селесао» есть форвард «Эвертона» Ришарлисон. На Кубке Америки нападающий сыграл во всех семи матчах и забил один мяч. За французов сыграет чемпион мира-2018 и новоиспеченный игрок мексиканского «Тигрес» Флориан Товен.

А защищать ворота сборной Мексики будет Гильермо Очоа. 35-летний голкипер принимал участие в последних четырех чемпионатах мира, особенно здорово проявив себя на ЧМ-2014 в Бразилии.

Футболисты из РПЛ

Да, они тоже есть. Бразильцы Малком и Вендел из «Зенита» вызваны в состав «Селесао», равно как и Бруно Фукс из ЦСКА. Так как олимпийский турнир проводится не под эгидой ФИФА, клубы имели право не отпускать своих игроков на турнир. Однако «Зенит» согласился отдать своих бразильцев с условием, что они сначала сыграют в матче за Суперкубок с «Локомотивом».

А Фукса отпустили в Токио из-за того, что это условие прописано у него в личном контракте. Об этом рассказал главный тренер армейцев Алексей Березуцкий. А за Аргентину в нападении будут феерить Эсекьель Понсе («Спартак») и Адольфо Гайч (ЦСКА).

Штефан Кунц. Фото Getty Images

Главные фавориты и интриги турнира

Испанцы везут на Олимпиаду самый боевой состав среди всех сборных и попытаются прервать 29-летнее ожидание олимпийского золота. Действующие чемпионы — бразильцы — только что потерпели обидное поражение в финале Кубка Америки от Аргентины и точно попытаются взять реванш, а Дани Алвес — еще сильнее оторваться ото всех по количеству трофеев. Немецкая сборная с игроками из «Байера», «Лейпцига» и «Вольфсбурга» тоже котируется довольно высоко.

Главная интрига: сможет ли Европа прервать гегемонию других континентов? В последний раз европейская сборная становилась олимпийским чемпионом в 1992 году — титул достался Испании. После этого триумфаторами становились Нигерия, Камерун, дважды Аргентина, Мексика и Бразилия. За эти 29 лет европейцы лишь дважды выходили в финал. И оба раза проигрывали по пенальти: в 2000 году в Сиднее испанцы уступили Камеруну, а в 2016 году в Рио немцы били 11-метровые хуже Бразилии.

Еще один любопытный момент — сборную Германии возглавляет Штефан Кунц, который является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России. Помните, как на ЧМ-2006 все следили за Австралией Гуса Хиддинка? Сейчас тоже можно развлечься подобным образом.