Впервые в истории Олимпиады спортсмены преклонили колено
10:35
Футболистки сборных Великобритании и Чили стали первыми спортсменами в истории Олимпиады, которые встали на колено во время Игр. Встреча проходит в Саппоро (Япония).
Женские сборные обеих команд встали на колено перед стартовым свистком первого матча на турнире группы E.
Официально Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Женский футбольный турнир пройдет с 21 июля по 6 августа.
20 июля был изменен девиз Олимпийских игр. Теперь он звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».
21 июля. Саппоро. Великобритания — Чили. Футболистки встали на колено перед началом игры.
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