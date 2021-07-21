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Впервые в истории Олимпиады спортсмены преклонили колено

10:35
Олимпийская символика. Фото AFP 21 июля. Саппоро. Великобритания — Чили. Футболистки встали на колено перед началом игры.
Олимпийская символика. Фото AFP
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Футболистки сборных Великобритании и Чили стали первыми спортсменами в истории Олимпиады, которые встали на колено во время Игр. Встреча проходит в Саппоро (Япония).

Женские сборные обеих команд встали на колено перед стартовым свистком первого матча на турнире группы E.

Официально Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Женский футбольный турнир пройдет с 21 июля по 6 августа.

20 июля был изменен девиз Олимпийских игр. Теперь он звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

21 июля. Великобритания — Чили.
21 июля. Саппоро. Великобритания — Чили. Футболистки встали на колено перед началом игры.

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Иван Торопцев все материалы автора

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