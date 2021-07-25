Российская рапиристка Коробейникова вышла в 1/4 финала Олимпиады в Токио
08:45
Российская рапиристка Лариса Коробейникова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио.
В 1/8 финала россиянка победила француженку Изаору Тибю со счетом 15:12.
В четвертьфинале Коробейникова встретится с Келли Райан из Канады, которая до этого победила другую представительницу России, Аделину Загидуллину.
Ранее еще одна российская рапиристка Инна Дериглазова также вышла в четвертьфинал Игр в Токио.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Рапира, личное первенство
1/8 финала
Лариса Коробейникова (Россия) — Изаора Тибю (Франция) — 15:12
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