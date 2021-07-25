Российская рапиристка Коробейникова вышла в 1/4 финала Олимпиады в Токио

Российская рапиристка Лариса Коробейникова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио.

В 1/8 финала россиянка победила француженку Изаору Тибю со счетом 15:12.

В четвертьфинале Коробейникова встретится с Келли Райан из Канады, которая до этого победила другую представительницу России, Аделину Загидуллину.

Ранее еще одна российская рапиристка Инна Дериглазова также вышла в четвертьфинал Игр в Токио.

Фехтование

Токио (Япония)

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1/8 финала

Лариса Коробейникова (Россия) — Изаора Тибю (Франция) — 15:12