Российская шпажистка Муртазаева вышла в полуфинал турнира Олимпиады-2020
09:44
Российская шпажистка Айзанат Муртазаева в 1/4 финала олимпийского турнира в Токио обыграла Вивиан Кун Ман Вай из Гонконга.
19-летняя россиянка победила со счетом 15:10. Полуфинал пройдет сегодня, 24 июля, и начнется в 12:00 мск.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Шпага, личное первенство
1/4 финала
Айзанат Муртазаева (Россия) — Вивиан Кун Ман Вай (Гонконг) — 15:10
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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