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Российская шпажистка Муртазаева вышла в полуфинал турнира Олимпиады-2020

09:44
Айзанат Муртазаева. Фото Twitter
Айзанат Муртазаева. Фото Twitter
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Российская шпажистка Айзанат Муртазаева в 1/4 финала олимпийского турнира в Токио обыграла Вивиан Кун Ман Вай из Гонконга.

19-летняя россиянка победила со счетом 15:10. Полуфинал пройдет сегодня, 24 июля, и начнется в 12:00 мск.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Шпага, личное первенство

1/4 финала

Айзанат Муртазаева (Россия) — Вивиан Кун Ман Вай (Гонконг) — 15:10

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Сергей Разин все материалы автора

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