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Российский саблист Ибрагимов не смог выйти в полуфинал турнира Олимпиады

10:17
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Российский саблист Камиль Ибрагимов в 1/4 финала олимпийского турнира уступил корейцу Ким Джон Хвану.

27-летний россиянин проиграл со счетом 14:15. Ранее российские саблисты Константин Лоханов и Вениамин Решетников закончили выступление на турнире на стадии 1/16 финала.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Сабля, личное первенство

1/4 финала

Камиль Ибрагимов (Россия) — Ким Чон Хван (Корея) — 14:15

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Сергей Разин все материалы автора

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