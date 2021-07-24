Российский саблист Ибрагимов не смог выйти в полуфинал турнира Олимпиады
10:17
Российский саблист Камиль Ибрагимов в 1/4 финала олимпийского турнира уступил корейцу Ким Джон Хвану.
27-летний россиянин проиграл со счетом 14:15. Ранее российские саблисты Константин Лоханов и Вениамин Решетников закончили выступление на турнире на стадии 1/16 финала.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Сабля, личное первенство
1/4 финала
Камиль Ибрагимов (Россия) — Ким Чон Хван (Корея) — 14:15
Опрос
проголосовало: 4698Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
У России — первая медаль Олимпиады, но это драма. Галашина упустила золото в стрельбе последним выстрелом
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю