Российский саблист Ибрагимов вышел в четвертьфинал турнира Олимпиады
08:55
Российский саблист Камиль Ибрагимов в 1/8 финала олимпийского турнира обыграл немца Матиаса Сабо.
27-летний россиянин выиграл со счетом 15:13. Четвертьфинальная встреча пройдет сегодня, 24 июля, и начнется в 9:55 мск.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Сабля, личное первенство
1/8 финала
Камиль Ибрагимов (Россия) — Матиас Сабо (Германия) — 15:13
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