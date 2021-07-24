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Российский саблист Ибрагимов вышел в четвертьфинал турнира Олимпиады

08:55

Российский саблист Камиль Ибрагимов в 1/8 финала олимпийского турнира обыграл немца Матиаса Сабо.

27-летний россиянин выиграл со счетом 15:13. Четвертьфинальная встреча пройдет сегодня, 24 июля, и начнется в 9:55 мск.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Сабля, личное первенство

1/8 финала

Камиль Ибрагимов (Россия) — Матиас Сабо (Германия) — 15:13

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Сергей Разин все материалы автора

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