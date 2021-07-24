Российская шпажистка Муртазаева вышла в четвертьфинал турнира Олимпиады-2020
07:56
Российская шпажистка Айзанат Муртазаева в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио обыграла американку Келли Херли.
19-летняя россиянка победила со счетом 12:11. Четвертьфинальная встреча пройдет сегодня, 24 июля, и начнется в 9:25 мск.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Шпага, личное первенство
1/8 финала
Айзанат Муртазаева (Россия) — Келли Херли (США) — 12:11
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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