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Российская шпажистка Муртазаева вышла в четвертьфинал турнира Олимпиады-2020

07:56
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Российская шпажистка Айзанат Муртазаева в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио обыграла американку Келли Херли.

19-летняя россиянка победила со счетом 12:11. Четвертьфинальная встреча пройдет сегодня, 24 июля, и начнется в 9:25 мск.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Шпага, личное первенство

1/8 финала

Айзанат Муртазаева (Россия) — Келли Херли (США) — 12:11

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Сергей Разин все материалы автора

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