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Сегодня, 16:19

Дюков и Карпин провели первый раунд переговоров по новому контракту

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», президент РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России Валерий Карпин провели первый раунд переговоров о продлении контракта.

Стороны договорились вернуться к данному вопросу по окончании сезона чемпионата России. Действующее соглашение 55-летнего специалиста с РФС истекает летом.

Как сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, никаких проблем при продлении контракта возникнуть не должно. С высокой долей вероятности в начале лета Карпин подпишет новое двухлетнее соглашение с РФС. Зарплата специалиста по новому контракту принципиально не изменится.

7 июня сборная России в Минске проведет товарищеский матч с Белоруссией. Игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

Валерий Карпин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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