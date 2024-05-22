Роман с Криштиану Роналду и ребенок от Брэдли Купера. Биография Ирины Шейк

История жизни российской модели, которая покорила гламурный мир.

Ирина Шейк (Ирина Шайхлисламова)

Дата рождения: 6 января 1986 года

Место рождения: Еманжелинск

Рост: 178 см

Вес: 53 кг

Детство и юность Ирины Шейк

Ирина Шайхлисламова родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске (Челябинская область) в самой обычной семье. Ее отец Валерий Шайхлисламов был шахтером, а мать Ольга работала в музыкальной школе учителем игры на фортепиано. В семье также воспитывалась старшая дочь Татьяна.

Когда девочке было 14 лет, ее отец умер от рака легких. Чтобы помочь матери финансово, девушка рано начала работать. Например, она была санитаркой в городской больнице.

Воспитывать девочек помогала бабушка Галия. Все лето Ирина и Татьяна проводили у нее в деревне. Будущая модель колола дрова, сажала картошку и поливала огород.

В школе Шайхлисламова отличалась своей восточной внешностью, которая досталась ей от отца, татарина по национальности. Яркая брюнетка приковывала к себе внимание уже тогда. Правда, не всем это нравилось. Девочку из-за смуглого цвета кожи дразнили Чунга-Чангой.

Также Ирина посещала музыкальную школу, где училась игре на фортепиано и пела в хоре. После получения аттестата об общем образовании Шейк переехала в Челябинск, где поступила в экономический колледж. Здесь же училась ее сестра Татьяна.

Ирина Шейк. Фото Global Look Press

Карьера Ирины Шейк в модельном бизнесе

Будучи студенткой колледжа, Шайхлисламова начала посещать школу красоты при модельном агентстве «Светлана». Параметры девушки соответствовали требованиям (рост 178 см и вес 53 кг), брюнетка начала постигать азы дефиле. Успех сопутствовал модели. В 18 лет Ирина выиграла региональный конкурс красоты «Супермодель». За победу манекенщица получила 60 тысяч рублей. Также агентство оплатило ей поездку в Москву для участия в конкурсе Supermodel of Russia. Именно здесь ее заметил президент международного модельного агентства Grace models Гия Джикидзе, который сидел в жюри. Fashion-скаут в свое время открыл для Европы Наталью Водянову. Ее соотечественница также не осталась без приглашения и в 19 лет переехала в Париж.

Параллельно Ирина начала покорять и США. В этот период она сменила свою фамилию Шайхлисламова на псевдоним Шейк.

Первое время ей пришлось тяжело из-за незнания языка, отсутствия модной одежды и безденежья. Но девушка не сдавалась и ходила на всевозможные кастинги. Так, к 2008 году в портфолио Шейк значились съемки в главных глянцевых изданиях. Среди них Elle, Glamour, Annabelle, GQ, Jalouse, Bolero. Вскоре Intimissimi пригласила россиянку в рекламную кампанию. А спустя несколько лет она уже представляла их бренд в качестве международного посла.

Ирина Шейк — единственная российская модель, которая снималась для Sports Illustrated Swimsuit Edition. Также она сотрудничала с Moschino, Marc Jacobs Beauty, El Corte Ingles, Armani, Triumph. Она была лицом таких крупных брендов, как Armani, Guess, Beach Bunny, Lacoste, Le Perla, Givenchy Jeans. Шейк красовалась на обложках Vogue, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Numero, The Sunday Times.

Одним из успешных в ее карьере стал 2016 год. Супермодель стала «ангелом» Victoria's Secret Fashion Show. Этого она не могла добиться три года.

В 2022-м состоялся показ к 130-летию Vogue World в Нью-Йорке. На мероприятии присутствовали главные звезды мирового шоу-бизнеса. Среди них Канье Уэст, Бруклин Бекхэм, Джаред Лето. Для них в этот вечер дефилировали Белла и Джиджи Хадид, Лила Мосс, Хелена Кристенсен и Ирина Шейк.

Криштиану Роналду и Ирина Шейк. Фото Reuters

Личная жизнь Ирины Шейк

Российская супермодель всегда была окружена влиятельными и известными ухажерами.

Первый громкий роман, о котором стало известно общественности, был со звездой мирового футбола Криштиану Роналду. Супермодель и португалец познакомились в 2010 году во время общей фотосессии для Armani Exchange. Пара встречалась пять лет. В 2015-м они расстались, несмотря на то что им приписывали скорую свадьбу. Ирина заявляла, что причиной разлада стали измены пятикратного обладателя «Золотого мяча». Западные таблоиды писали, что также против русской невесты была настроена мать Роналду.

Однако девушка недолго была одинока. В конце 2015-го манекенщица закрутила роман с голливудским актером Брэдли Купером. Бурные отношения возлюбленных часто обсуждали в СМИ. А через год Шейк и Купер признались, что ждут ребенка. 10 апреля 2017 года супермодель родила девочку, которую назвали Леа де Сена Шейк-Купер. Идиллия в этой паре царила недолго. В 2019 году Ирина Шейк ушла от звезды фильма «Области тьмы». Причиной стал роман актера с Леди Гагой, с которой он снимался в мелодраме «Звезда родилась» и вызывающе исполнили заглавную песню на церемонии вручения «Оскара». Модель была в зале, а ее разрыв с актером породил травлю певицы в Сети. Российские пользователи оставляли негативные комментарии под постами в соцсетях поп-звезды.

После отношений с Купером у супермодели были непродолжительные романы с актером и бывшим мужем Дженнифер Энистон Джастином Теру, с рэпером Канье Уэстом.

В 2023-м в Сети активно обсуждали роман модели и звезды американского футбола Тома Брэди. Влюбленных несколько раз видели вместе. Например, квотербек забрал Ирину из ее отеля во время Art Basel в Майами. Также они появились на эксклюзивной вечеринке Леонардо Ди Каприо. После топ-модель засняли выходящей рано утром из дома Брэди. Но свой день рождения в январе 2024 года Ирина отметила с друзьями. Среди гостей игрока не было. Инсайдеры сообщают, что сейчас сердце девушки свободно.

Ирина Шейк с дочерью Мией. Фото Global Look Press

Ирина Шейк сейчас

В начале 2024 года 38-летняя Ирина Шейк снялась в рекламной кампании российского бренда Gloria Jeans. В рамках сотрудничества кадры с моделью размещены на медиафасадах и билбордах в крупных городах страны. Видеореклама крутится в Сети и на телевидении.

Весной Шайхлисламова снялась для Michael Kors. Бренд заключил лицензионное соглашение с итальянским производителем косметики и парфюмерии EuroItali. Россиянка стала лицом уникальных ароматов Michael Kors Pour Femme для женщин.

Супермодель произвела фурор на мероприятии Института костюма Met Gala в этом году. Шейк появилась в платье, которое было создано из 84 000 кристаллов Swarovski. Наряд создавался вручную шестью мастерами. На это у них ушло порядка 200 часов.