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Российские саблисты Лоханов и Решетников не смогли выйти в 1/8 финала турнира Олимпиады

07:29

Российский саблист Константин Лоханов в 1/16 финала олимпийского турнира уступил корейцу Ким Чон Хван.

22-летний спортсмен проиграл со счетом 11:15. Другой россиянин Вениамин Решетников уступил египтянину Зиаду Элсисси со счетом 13:15.

Среди россиян в 1/8 финала пробился Камиль Ибрагимов, который встретится с немцем Матиасом Сабо.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Сабля, личное первенство

1/16 финала

Ким Чон Хван (Корея) — Константин Лоханов (Россия) — 15:11

Зиад Элсисси (Египет) — Вениамин Решетников (Россия) — 15:13

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Сергей Разин все материалы автора

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