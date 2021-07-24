Российские саблисты Лоханов и Решетников не смогли выйти в 1/8 финала турнира Олимпиады
07:29
Российский саблист Константин Лоханов в 1/16 финала олимпийского турнира уступил корейцу Ким Чон Хван.
22-летний спортсмен проиграл со счетом 11:15. Другой россиянин Вениамин Решетников уступил египтянину Зиаду Элсисси со счетом 13:15.
Среди россиян в 1/8 финала пробился Камиль Ибрагимов, который встретится с немцем Матиасом Сабо.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Сабля, личное первенство
1/16 финала
Ким Чон Хван (Корея) — Константин Лоханов (Россия) — 15:11
Зиад Элсисси (Египет) — Вениамин Решетников (Россия) — 15:13
Опрос
проголосовало: 4054Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю