Российская саблистка Позднякова вышла в финал Олимпиады в Токио
12:15
Российская саблистка София Позднякова вышла в финал Олимпиады в Токио.
В полуфинале она обыграла Брюне Манон из Франции со счетом 15:10.
В финале Позднякова сыграет с победительницей матча Софья Великая (Россия) — Анна Мартон (Венгрия).
Финал состоится сегодня, 26 июля, в 15.00 по московскому времени.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Сабля, личное первенство
1/2 финала
София Позднякова (Россия) — Манон Брюне (Франция) — 15:10
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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