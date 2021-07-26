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Российская саблистка Позднякова вышла в финал Олимпиады в Токио

12:15
София Позднякова. Фото AFP
София Позднякова. Фото AFP

Российская саблистка София Позднякова вышла в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале она обыграла Брюне Манон из Франции со счетом 15:10.

В финале Позднякова сыграет с победительницей матча Софья Великая (Россия) — Анна Мартон (Венгрия).

Финал состоится сегодня, 26 июля, в 15.00 по московскому времени.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Сабля, личное первенство

1/2 финала

София Позднякова (Россия) — Манон Брюне (Франция) — 15:10

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