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Российский рапирист Кирилл Бородачев шокирован поражением в четвертьфинале Олимпиады в Токио

11:09
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Российский рапирист Кирилл Бородачев поделился эмоциями после поражения в 1/4 финала личного турнира на Олимпиаде в Токио. Он вел со счетом 14:9, но проиграл Чюн Ка Луну из Гонконга со счетом 14:15.

«Очень ужасно концовку отфехтовал, бой был неплохой, но концовка очень ужасна, пока в шоковом состоянии нахожусь, — приводит слова Бородачева ТАСС. — В целом итог соревнований для меня очень хороший, это моя первая Олимпиада. Очень хорошо фехтовал, но концовка за вход в четверку была ужасна.

Я уже участвовал в официальных стартах, с психологией у меня все нормально. Просто никак не мог решиться на прием, который принес бы мне победу. Я слышал тренера, понимал, что нужно предпринимать меры, но все не получалось и не получалось».

Другие российские рапиристы Владислав Мыльников и Антон Бородачев также закончили выступление в личном турнире.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11985541

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