Российская саблистка Великая вышла в финал Олимпиады в Токио

Российская фехтовальщица Софья Великая обыграла Анну Мартон на Олимпийских играх в Токио. Игра закончилась со счетом 15:8.

Ранее россиянка София Позднякова обыграла свою соперницу и вышла в финал турнира. Таким образом, в решающем поединке встретятся две российские спортсменки.

Финал состоится сегодня, 26 июля, в14.45 по московскому времени.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Сабля, личное первенство

1/2 финала

Анна Мартон (Венгрия) — Софья Великая (Россия) — 8:15