Олимпиада
Токио-2020
Фехтование
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Фехтование

Российская саблистка Великая вышла в финал Олимпиады в Токио

12:36
Софья Великая. Фото Reuters
Софья Великая. Фото Reuters
Теги:

Российская фехтовальщица Софья Великая обыграла Анну Мартон на Олимпийских играх в Токио. Игра закончилась со счетом 15:8.

Ранее россиянка София Позднякова обыграла свою соперницу и вышла в финал турнира. Таким образом, в решающем поединке встретятся две российские спортсменки.

Финал состоится сегодня, 26 июля, в14.45 по московскому времени.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Сабля, личное первенство

1/2 финала

Анна Мартон (Венгрия) — Софья Великая (Россия) — 8:15

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Великая Чусовитина завершила карьеру. 46-летнюю гимнастку лишили звания знаменосца и не пустили в финал
«Обосрались» — вот что сейчас нужно сказать тренерам». Губерниев — о провале российских пловцов в эстафете
Шок в прыжках в воду! России принес медаль парень из Луганска, а китайцы проиграли коронный вид
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события