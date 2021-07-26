Российская саблистка Великая вышла в финал Олимпиады в Токио
12:36
Российская фехтовальщица Софья Великая обыграла Анну Мартон на Олимпийских играх в Токио. Игра закончилась со счетом 15:8.
Ранее россиянка София Позднякова обыграла свою соперницу и вышла в финал турнира. Таким образом, в решающем поединке встретятся две российские спортсменки.
Финал состоится сегодня, 26 июля, в14.45 по московскому времени.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Сабля, личное первенство
1/2 финала
Анна Мартон (Венгрия) — Софья Великая (Россия) — 8:15
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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