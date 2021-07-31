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Российская саблистка Позднякова повредила руку в столкновении с француженкой в финале Олимпиады

13:40
София Позднякова. Фото AFP
София Позднякова. Фото AFP
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В эти минуты в Токио (Япония) женская сборная России по фехтованию принимает участие в финале командного турнира по сабле на Олимпиаде-2020.

В своем первом поединке россиянка София Позднякова повредила руку в столкновении с Сесилией Бердер. Несмотря на повреждение, она смогла продолжить выступление после использования заморозки.

Прямую трансляцию финального поединка Россия — Франция можно посмотреть в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Подробную информацию о формате турнира по фехтованию и расписание соревнований можно посмотреть здесь.

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