Российская саблистка Позднякова повредила руку в столкновении с француженкой в финале Олимпиады
13:40
В эти минуты в Токио (Япония) женская сборная России по фехтованию принимает участие в финале командного турнира по сабле на Олимпиаде-2020.
В своем первом поединке россиянка София Позднякова повредила руку в столкновении с Сесилией Бердер. Несмотря на повреждение, она смогла продолжить выступление после использования заморозки.
Прямую трансляцию финального поединка Россия — Франция можно посмотреть в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Подробную информацию о формате турнира по фехтованию и расписание соревнований можно посмотреть здесь.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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