«Матч ТВ» не показал начало финала России в женской сабле на Олимпиаде

Телеканал «Матч ТВ» не показал начало финального поединка российских саблисток против Франции на Олимпиаде в Токио.

Во время выхода команд и начала финала в эфире телеканала были новости и реклама. Трансляция началась при счете 3:3 в первом поединке. Отметим, что россиянка Ольга Никитина уступала со счетом 0:3, но выиграла первый поединок со счетом 5:3.

На момент публикации в поединке между россиянками и француженками ничья — 11:11.