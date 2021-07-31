«Матч ТВ» не показал начало финала России в женской сабле на Олимпиаде
13:42
Телеканал «Матч ТВ» не показал начало финального поединка российских саблисток против Франции на Олимпиаде в Токио.
Во время выхода команд и начала финала в эфире телеканала были новости и реклама. Трансляция началась при счете 3:3 в первом поединке. Отметим, что россиянка Ольга Никитина уступала со счетом 0:3, но выиграла первый поединок со счетом 5:3.
На момент публикации в поединке между россиянками и француженками ничья — 11:11.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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