29 июля в Токио (Япония) женская сборная России по фехтованию проведет бой с Францией в финале командного турнира по рапире Олимпиады-2020. Их встреча начнется в 13.55 (мск).

Ранее в полуфинале командных соревнований российские рапиристки оказались сильнее команды из США — 45:42. В 1/4 финала наши спортсменки выиграли у Египта — 45:21.

Состав женской сборной России выглядит следующим образом: Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.

Следить за онлайн-трансляцией финала турнира по рапире Россия — Франция можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».

Подробную информацию о формате турнира по фехтованию и расписание соревнований можно посмотреть здесь.