Фехтование Россия — Франция: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады
11:55
29 июля в Токио (Япония) женская сборная России по фехтованию проведет бой с Францией в финале командного турнира по рапире Олимпиады-2020. Их встреча начнется в 13.55 (мск).
Ранее в полуфинале командных соревнований российские рапиристки оказались сильнее команды из США — 45:42. В 1/4 финала наши спортсменки выиграли у Египта — 45:21.
Состав женской сборной России выглядит следующим образом: Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.
Следить за онлайн-трансляцией финала турнира по рапире Россия — Франция можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».
Подробную информацию о формате турнира по фехтованию и расписание соревнований можно посмотреть здесь.
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Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
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