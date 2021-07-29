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Фехтование Россия — Франция: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады

11:55
Российские рапиристки. Фото Reuters
Российские рапиристки. Фото Reuters
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29 июля в Токио (Япония) женская сборная России по фехтованию проведет бой с Францией в финале командного турнира по рапире Олимпиады-2020. Их встреча начнется в 13.55 (мск).

Ранее в полуфинале командных соревнований российские рапиристки оказались сильнее команды из США — 45:42. В 1/4 финала наши спортсменки выиграли у Египта — 45:21.

Состав женской сборной России выглядит следующим образом: Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.

Следить за онлайн-трансляцией финала турнира по рапире Россия — Франция можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».

Подробную информацию о формате турнира по фехтованию и расписание соревнований можно посмотреть здесь.

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