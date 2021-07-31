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Путин поздравил российских саблисток с победой в командном первенстве на Олимпиаде

18:35
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Президент России Владимир Путин поздравил российских саблисток с победой в командном первенстве на Олимпиаде в Токио.

«От души поздравляю вас, весь тренерский состав с красивой и убедительной победой в командных соревнованиях по фехтованию на саблях в Токио.

Вы достойно выступили, продемонстрировали отличную подготовку, твердый настрой на успех, мастерство и сосредоточенность на результате. Заслуженно завоевали впечатляющее количество наград высшей пробы. Своими яркими, зрелищными, отточенными выступлениями вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы фехтования.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений», — говорится в заявлении президента на сайте Кремля.

В финале россиянки обыграли команду Франции (45:41). В составе сборной России выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.

Дополнительная информация:

http://www.kremlin.ru/events/president/letters/66299

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события