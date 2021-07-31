Путин поздравил российских саблисток с победой в командном первенстве на Олимпиаде
Президент России Владимир Путин поздравил российских саблисток с победой в командном первенстве на Олимпиаде в Токио.
«От души поздравляю вас, весь тренерский состав с красивой и убедительной победой в командных соревнованиях по фехтованию на саблях в Токио.
Вы достойно выступили, продемонстрировали отличную подготовку, твердый настрой на успех, мастерство и сосредоточенность на результате. Заслуженно завоевали впечатляющее количество наград высшей пробы. Своими яркими, зрелищными, отточенными выступлениями вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы фехтования.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений», — говорится в заявлении президента на сайте Кремля.
В финале россиянки обыграли команду Франции (45:41). В составе сборной России выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.
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