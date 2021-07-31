Сердечное видео от Софии Поздняковой после триумфа на Олимпиаде в Токио

Двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020 София Позднякова поблагодарила всех за поддержку. ОКР опубликовал небольшое видео с благодарностью от 24-летней саблистки.

Напомним, Позднякова победила на Играх в командной и индивидуальной сабле.

«Наша звездочка, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию в личном и командном первенстве, София Позднякова благодарит всех, кто переживал и поддерживал», — говорится в описании ОКР в Instagram.