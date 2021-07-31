Олимпийская чемпионка Мартьянова: «Я до сих пор не осознаю, что с командой мы заняли первое место»

Олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах в командном турнире Марта Мартьянова вернулась в Казань после игр в Токио.

«Я до сих пор не осознаю, что с командой мы заняли первое место. Осознание придет только завтра, наверно. Пока не понимаю, что чувствую и делаю. Касательно травмы все отлично, я уже лечилась от подобного повреждения, только оно было на правой ноге. Думаю, мне месяца хватит восстановиться», — сказала Мартемьянова ТАСС.

Она поблагодарила за поддержку семью, первого тренера Елену Прохорову, спортивную школу и всех, кто в нее верил.

«У меня не было варианта сесть и опустить руки, потому что это не только моя медаль, но и всей команды», — сказала чемпионка.

Мартьянова в составе женской сборной России завоевала золотую медаль на Олимпиаде. В финальном поединке спортсменка получила травму ноги, но после оказания помощи смогла продолжить соревнование. Кроме нее, на командном турнире по рапире выступали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина.

«Было очень больно, но мне сказали: «Фехтуй!» Героическая Марта Мартьянова — о своем подвиге в Токио