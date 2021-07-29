Олимпийская чемпионка Шанаева: «Травма Мартьяновой сыграла даже положительную роль в финале»
Олимпийская чемпионка 2008 года Аида Шанаева рассказала о своих чувствах, когда Марта Мартьянова подвернула ногу в финальном поединке командных соревнований по фехтованию на Олимпиаде в Токио.
«Я знала, что обратной замены нет и думала, что ее приведут чувство. Ей пришлось как-то отфехтовать и не получить много уколов. Но Марта молодец! Она не то, что много уколов не получила, так еще и выиграла свои бои.
Возможно то, что она подвернула ногу, ее немного остановило, она меньше бросалась, меньше лишнего не делала. Мне кажется, что это сыграло даже положительную роль. Марте я желаю скорейшего выздоровления, чтобы нога поскорее прошла», — сказала Шанаева Metaratings.ru.
Российские рапиристки победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34 и завоевали золото Игр в Токио.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/aida-shanaeva-travma-martyanovoy-sygrala-dazhe-polozhitelnuyu-rol-v-finale-1014383/
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