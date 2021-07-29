Рапиристка Марта Мартьянова получила травму в финале женской рапиры, но права заменить ее у команды уже не было. Марта провела оставшиеся бои с травмой, а покинула арену на инвалидной коляске.

— Сейчас приходит чувство боли, — сказала Мартьянова. — Мне кажется, это связки. У меня в начале года, в январе, было то же самое, но с другой ногой. Сейчас мне сложно, а тогда вообще об этом не думала. Было очень большое желание справиться и фехтовать дальше. Все-таки я не зря сюда приехала. Просто так опустить руки — это не по-моему. В полуфинале с американками, когда я вышла, вообще все было расплывчато. Не понимала, где я и что я. Но потом пришла в чувство и стало все хорошо.

В финале командного первенства россиянки победили Францию со счетом 45:34.