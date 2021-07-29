Владимир Путин поздравил российских рапиристок с победой в командных соревнованиях в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил российских рапиристок, завоевавших золото Олимпийских игр в Токио.

«Раз поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио.

Командная сплоченность, мастерство и настрой на победу помогли вам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх над сильными соперницами из Франции.

Без сомнения, ваш успех станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, в укрепление авторитета России как спортивной державы. Молодцы!

Желаю здоровья, благополучия и удачи», — говорится в заявлении президента на сайте Кремля.

В четверг российские рапиристки победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34 и завоевали золото Игр в Токио. Сборную России на турнире представляли Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.