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Невероятные эмоции российской рапиристки после бронзы Олимпиады

14:51
Лариса Коробейникова. Фото AFP
Лариса Коробейникова. Фото AFP
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Россиянка Лариса Коробейникова эмоционально отпраздновала победу в поединке за бронзу на Олимпиаде. Рапиристка дала волю эмоциям, выкрикнула несколько фраз: «Да! Да! Господи, да! Да!», вставала и падала на колени, а потом схватилась за лицо и не сдержала слез.

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