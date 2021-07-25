Невероятные эмоции российской рапиристки после бронзы Олимпиады

Россиянка Лариса Коробейникова эмоционально отпраздновала победу в поединке за бронзу на Олимпиаде. Рапиристка дала волю эмоциям, выкрикнула несколько фраз: «Да! Да! Господи, да! Да!», вставала и падала на колени, а потом схватилась за лицо и не сдержала слез.