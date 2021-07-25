Невероятные эмоции российской рапиристки после бронзы Олимпиады
14:51
Россиянка Лариса Коробейникова эмоционально отпраздновала победу в поединке за бронзу на Олимпиаде. Рапиристка дала волю эмоциям, выкрикнула несколько фраз: «Да! Да! Господи, да! Да!», вставала и падала на колени, а потом схватилась за лицо и не сдержала слез.
Читайте также
«Пишут — чтоб твоя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное». Теннисист Рублев — о поражении на Олимпиаде
«Заводились и начинали драться — тренеры разнимали». Самая красивая дзюдоистка Олимпиады: агрессия, блинчики, правила жизни
«Это русский Тупак. Передам твой трек своим черным братьям». Тактаров на Hardcore — как Жириновский в Думе
3
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю