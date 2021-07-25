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Россиянка Инна Дериглазова взяла серебро Олимпийских игр-2020 в рапире

15:06
Инна Дериглазова. Фото photo.khl.ru
Инна Дериглазова. Фото photo.khl.ru
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Российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, проиграв в финале американке Ли Кифер (13:15).

Ранее Лариса Коробейникова выиграла бронзовую медаль, победив итальянку Эльзу Вольпи.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Рапира, личное первенство

Финал

Инна Дериглазова (Россия) — Ли Кифер (США) — 13:15

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Виктория Кравченко все материалы автора

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