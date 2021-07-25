Россиянка Инна Дериглазова взяла серебро Олимпийских игр-2020 в рапире
15:06
Российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, проиграв в финале американке Ли Кифер (13:15).
Ранее Лариса Коробейникова выиграла бронзовую медаль, победив итальянку Эльзу Вольпи.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Рапира, личное первенство
Финал
Инна Дериглазова (Россия) — Ли Кифер (США) — 13:15
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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