Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде
14:08
Российская рапиристка Лариса Коробейникова во встрече с итальянкой Элизой Вольпи выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио (15:14).
В финале соревнований россиянка Инна Дериглазова сразится с американкой Ли Кифер.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Рапира, личное первенство
Матч за 3-е место
Элиза Волпи (Италия) — Лариса Коробейникова (Россия) — 14:15
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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