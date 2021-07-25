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Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде

14:08
Лариса Коробейникова. Фото AFP
Лариса Коробейникова. Фото AFP
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Российская рапиристка Лариса Коробейникова во встрече с итальянкой Элизой Вольпи выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио (15:14).

В финале соревнований россиянка Инна Дериглазова сразится с американкой Ли Кифер.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Рапира, личное первенство

Матч за 3-е место

Элиза Волпи (Италия) — Лариса Коробейникова (Россия) — 14:15

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Виктория Кравченко все материалы автора

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