Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде

Российская рапиристка Лариса Коробейникова во встрече с итальянкой Элизой Вольпи выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио (15:14).

В финале соревнований россиянка Инна Дериглазова сразится с американкой Ли Кифер.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Рапира, личное первенство

Матч за 3-е место

Элиза Волпи (Италия) — Лариса Коробейникова (Россия) — 14:15