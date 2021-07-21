Российского функционера не пустили на Олимпиаду. Его подозревают в «личной допинговой истории»

Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов будет пробиваться на Олимпиаду через суд.

МОК отозвал аккредитацию главы Федерации тяжелой атлетики России Агапитова на Олимпиаду в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал аккредитацию на Игры-2020 у президента Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова. 51-летнего функционера проинформировали, что «он не соответствует критериям для аккредитации официальных лиц Международной федерации тяжелой атлетики (IWF)».

Якобы Агапитов не прошел по пункту, запрещающему официальным лицам иметь личную историю, связанную с допинговыми нарушениями. Проблема в том, что до сих пор ни о каких проблемах в этом направлении у этого менеджера известно не было. В этой странной ситуации теперь предстоит разбираться CAS. Заседание суда, в который обратился россиянин, состоится завтра утром. До вынесения вердикта Агапитов по совету адвокатов не комментирует ситуацию.

Главный тяжелоатлет Европы

В прошлом Агапитов сам тяжелоатлет, бывший чемпион мира. В 2000 году он завершил свою спортивную карьеру, после чего перешел на тренерскую работу. Уже в 2003 году он стал становится тренером сборной России, затем и главным тренером команды. На этой должности он работает до 2008 года, а дальше выбирает путь спортивного функционера. Но навряд ли сейчас Агапитову прилетел привет из столь давнего прошлого — за время выступления в качестве спортсмена или работы тренером.

Карьерный взлет чиновника в Федерации тяжелой атлетики России прошел достаточно быстро. Сначала его принимают в исполком ФТАР, затем назначают вице-президентом федерации, а с 22 ноября 2016 года Агапитов — президент ФТАР. Его избрание позитивно восприняли на международной арене, а Максиму удалось хотя бы на время снять ряд претензий к российской тяжелой атлетике, связанных с допингом.

Удачное международное сотрудничество нового президента ФТАР помогло ему спустя год войти в состав исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Более того, прямо сейчас Агапитов — исполняющий обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики, поскольку глава организации (EWF) Хасан Аккус временно отстранен от должности по требованию ITA. Эта антидопинговая организация (да-да, еще одна) создана Международным олимпийским комитетом (МОК). Она обвиняет Аккуса в сокрытии случаев употребления допинга спортсменов из восточноевропейских стран (в том числе России), а также в связанной с этими скандалами коррупции.

В чем суть обвинений

В чем конкретно МОК обвиняет нашего функционера, пока неизвестно. Но основные версии по поводу характера претензий таковы:

— Как известно, наша сборная из-за большого количества допинговых историй получила урезанную квоту на Олимпиаду (два спортсмена вместо восьми). Возможно, МОК считает, что вина за это лежит лично на руководителе национальной федерации. То есть допинговые санкции бросают на него тень, несовместимую с олимпийской аккредитацией. Напомним, что ранее дисциплинарный комитет МОК примерно по той же причине лишил аккредитации бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко и некоторых других наших чиновников.

— Возможно, у Международного агентства допинг-тестирования, после отчета которого сложил с себя полномочия Хасан Аккус, есть персональные претензии не только к турецкому функционеру, но и к его российскому коллеге. Агапитов с 2017 года является членом исполкома Международной федерации, а с апреля этого года — вице-президентом Европейской федерации. Наш функционер был в числе тех, кто поддержал изгнание из руководства IWF американки Урсулы Папандреа. Не исключено, что нынешний отъем аккредитации — отголоски этих интриг.

— Связь между Агапитовым и базой данных Московской антидопинговой лаборатории, из-за которой в Токио уже были неприятности у наших пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, крайне маловероятна. На основании данных LIMS отстраняли 12 российских штангистов, в отношении 8 еще ведется расследование. Но база относится к периоду с 2011 по 2015 год, а Агапитов стал вице-президентом ФТАР только в 2014-м. Тем не менее функционер может использовать опыт пловцов в CAS, ведь обвинения против него, судя по всему, такие же неочевидные.

Максим Агапитов. Фото ФТАР

Не личные проблемы

При этом невозможно скрывать, что допинговый шлейф в нашей тяжелой атлетике присутствует до сих пор. Недавний пример — в допинг-пробах четырех спортсменов, выступавших на чемпионате России по тяжелой атлетике в Ханты-Мансийске, нашли запрещенные вещества. Ранее за нарушение антидопинговых правил РУСАДА на четыре года дисквалифицировало серебряного призера чемпионата страны 2015 года Марата Низамутдинова. Это были те случаи, когда нарушения выявили мы сами и заявили о них в публичном поле.

Конечно, Агапитов не спортсмен, и его отсутствие в Токио в случае неблагоприятного решения CAS будет не столь критичным. Но сам по себе факт крайне неприятен. Тяжелая атлетика и так уже буквально со всех сторон обвешана допинговыми скандалами. Президент международной федерации — в отставке, глава европейской федерации — во временном отстранении, сотни спортсменов — в дисквале, половина сборных либо вообще забанена, либо приехала в Токио по ограниченной квоте. А тут еще один высокопоставленный чиновник лишается аккредитации МОК.

Ну и для репутации нашего спорта это плохая ситуация. Санкции, отъем флага и гимна, доклады и штрафы... А тут еще и публичное унижение одного наших топ-менеджеров. В общем, предстоящее слушание в CAS — далеко не личные проблемы Максима Агапитова.