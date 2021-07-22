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МОК отделил Крым от Украины. Соседи в бешенстве, Госдума поддерживает

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 20:10
Команда Украины в Олимпийской деревне. Фото AFP Скандал с картой Украины и Крымом на официальном сайте Олимпиады в Токио. Скандал с картой Украины и Крымом на официальном сайте Олимпиады в Токио.
Команда Украины в Олимпийской деревне. Фото AFP
Теги:
Оргкомитет Токио-2020 упражняется в политической географии.
Максим Агапитов.Российского функционера не пустили на Олимпиаду. Его подозревают в «личной допинговой истории»

За день до Олимпийских игр, в которые принято мириться и объявлять прекращение огня, все, разумеется, наоборот. Президента Российской и Европейской (!) федераций тяжелой атлетики Максима Агапитова МОК пытается выдворить с мероприятия из-за допинга в 1994 году. Наши пловцы вынуждены отбивать право участвовать в Олимпиаде в CAS. Но неожиданно от оргкомитета Игр пришла компенсация — на карте Украины на официальном сайте Игр не хватает Крыма. Между ним и материковой частью страны четко прорисована линия границы. Так что-либо, по мнению МОК, Крым российский, либо как минимум независимый. Хотя сборной Крыма, в отличие от, например, сборной Косова, в Токио нет.

Скандал с картой Украины и Крымом на официальном сайте Олимпиады в Токио.
Скандал с картой Украины и Крымом на официальном сайте Олимпиады в Токио.
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Полуостров преткновения

Это уже не первый спорный случай в отношении границ России даже в преддверии нынешней Олимпиады. На изображении эстафеты олимпийского огня Южные Курилы были отнесены к Японии. Собственно, на том же участке карты не отмечены Южная Осетия и Абхазия, и есть еще несколько спорных территорий. Всего в Олимпиаде участвуют 14 территорий без статуса государства, среди которых наиболее спорные, пожалуй, Косово, Палестина и Тайвань.

Схожая ситуация с Крымом произошла в 2014 году перед чемпионатом мира по футболу в России. В проморолике ФИФА территория полуострова была отнесена к России. После претензии Украинской федерации футбола ФИФА извинилась и удалила ролик. Крым стал камнем преткновения и перед недавним футбольным Евро-2020, на котором украинцы выступали в форме с очертаниями контура своей страны, включив в него полуостров.

Именно в футболе проблема Крыма была решена наиболее радикальным образом для России — местные клубы не могут выступать в российских турнирах, для них существует отдельный чемпионат, но доступа к еврокубкам нет. А вот, к примеру, в недавнем Кубке России по фигурному катанию в прошедшем сезоне впервые в истории выступала спортсменка из Крыма Александра Малахова, что де-факто означает признание со стороны ISU принадлежность полуострова к России. В индивидуальных видах спорта все гораздо либеральнее — российским сборникам можно проводить сборы и чемпионаты в Крыму, и никаких санкций за это не выносится.

Это решение должны уважать все

Вполне вероятно, что МОК последует примеру ФИФА. Все-таки как международная организация комитет вынужден придерживаться позиции большинства государств ООН. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко уже заявил, что МИД поручило посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации. Симптоматично, что за две недели до этого американская компания JBL и вовсе опубликовала карту Украины без Донбасса. Но уже извинилась и удалила снимок.

Скандал с картой Украины и Крымом на официальном сайте Олимпиады в Токио.
Скандал с картой Украины и Крымом на официальном сайте Олимпиады в Токио.

В то же время в Госдуме РФ отделение Крыма от Украины, разумеется, поддержали:

— Мы приветствуем решение МОК с отделением Крыма от Украины. Эта территория с 2014 года не является украинской. Спортсмены, проживающие там, являются гражданами Российской Федерации и должны выступать под флагом России. Это решение МОК, его должны уважать все, — сказал «СЭ» председатель комитета по спорту Дмитрий Свищев.

В составе сборной России выступает одна спортсменка из Крыма — гребчиха Анастасия Долгова представляет Севастополь. Еще один боксер, Глеб Бакши, выступает за Республику Крым в параллельном зачете. В сборной Украины представителей Крыма, разумеется, нет. Хотя есть спортсмены, родившиеся на полуострове.

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