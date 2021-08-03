Сборная России уступила Австралии в первом раунде соревнований по велотреку на Олимпиаде
11:12
Мужская сборная России уступила команде Австралии в первом раунде соревнований по велотреку на Олимпиаде в Токио.
Иван Гладышев, Денис Дмитриев и Павел Якушевский показали результат — 42,915 и не смогли пройти в следующий раунд турнира.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Командный спринт
1/4 финала
2-й заезд
1. Австралия — 42,103 ОР
2. Россия (Иван Гладышев, Денис Дмитриев, Павел Якушевский) — 42,915
Читайте также
4
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю