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Сборная России уступила Австралии в первом раунде соревнований по велотреку на Олимпиаде

11:12
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Мужская сборная России уступила команде Австралии в первом раунде соревнований по велотреку на Олимпиаде в Токио.

Иван Гладышев, Денис Дмитриев и Павел Якушевский показали результат — 42,915 и не смогли пройти в следующий раунд турнира.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Командный спринт

1/4 финала

2-й заезд

1. Австралия — 42,103 ОР

2. Россия (Иван Гладышев, Денис Дмитриев, Павел Якушевский) — 42,915

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события