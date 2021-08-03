Немецкие велогонщицы с мировым рекордом выиграли золото Олимпиады в гонке преследования
11:46
Женская сборная Германии выиграла золото Олимпиады в Токио в гонке преследования на велотреке. В финальном заезде велогонщицы установили мировой рекорд — 4.04,242.
Второе место заняли представительницы Великобритании (4.10,607). Бронзовыми призерами стали спортсменки из США (4.08,040).
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Командная гонка преследования
Финал
1. Германия — 4.04,242 МР
2. Великобритания — 4.10,607
3. США — 4.08,040
4. Канада — 4.10,552
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