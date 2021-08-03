Сборная России выступит против Австралии в первом раунде соревнований по велотреку на Олимпиаде
10:33
Мужская сборная России прошла квалификацию в соревнованиях по велотреку на Олимпиаде в Токио.
По итогам квалификации в командном спринте россияне заняли шестое место и выступят в первом раунде против Австралии.
В квалификации приняли участие восемь команд, которые распределились на четыре пары. Две самых быстрых команды, выигравших свои заезды в первом раунде, встретятся в финале за золотую медаль, два оставшихся победителя разыграют между собой бронзу. Проигравшие в первом раунде разыграют между собой места с 5 по 8.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Командный спринт
Квалификация
1. Нидерланды — 42,134
2. Великобритания — 42,231
3. Австралия — 42,371
6. Россия (Иван Гладышев, Денис Дмитриев, Павел Якушевский) — 43,097
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю