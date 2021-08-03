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Сборная России выступит против Австралии в первом раунде соревнований по велотреку на Олимпиаде

10:33
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Мужская сборная России прошла квалификацию в соревнованиях по велотреку на Олимпиаде в Токио.

По итогам квалификации в командном спринте россияне заняли шестое место и выступят в первом раунде против Австралии.

В квалификации приняли участие восемь команд, которые распределились на четыре пары. Две самых быстрых команды, выигравших свои заезды в первом раунде, встретятся в финале за золотую медаль, два оставшихся победителя разыграют между собой бронзу. Проигравшие в первом раунде разыграют между собой места с 5 по 8.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Командный спринт

Квалификация

1. Нидерланды — 42,134

2. Великобритания — 42,231

3. Австралия — 42,371

6. Россия (Иван Гладышев, Денис Дмитриев, Павел Якушевский) — 43,097

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Иван Торопцев все материалы автора

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