«Тут телевидение, все продано». Российские пляжники боятся играть против зараженного ковидом чеха

Чемпионы мира из сборной ROC Вячеслав Красильников и Олег Стояновский успешно начали олимпийский турнир, но впереди — очень неоднозначный матч

Олимпиада. Мужчины. Групповой этап

Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) — Хосуе Гаксиола / Хосе Рубио (Мексика) — 2:1

Российские пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в понедельник стартовали на предварительном этапе олимпийского турнира в Токио. Первыми соперниками россиян были мексиканцы Хосуэ Гасьола и Хосе Рубио. Российский дуэт приехал на Игры в ранге действующих чемпионов мира, потому поражение в первом сете (24:26) стало неожиданностью. Мексиканцы играли раскрепощенно и много очков набирали с подачи. Когда счет во второй партии стал 3:0 в пользу Гасьолы и Рубио, россияне включили полные обороты.

Как итог — уверенные 21:15 во втором сете, а потом и победа (хоть и не без нервов) в третьем (18:16). Ну а после стартового матча на Олимпиаде российские пляжники поделились мыслями о причинах столь сложной игры, а также выразили озабоченность ситуацией с коронавирусом в сборной Чехии. Матч Красильникова и Стояновского с чешским дуэтом Перушич / Швайнер намечен на 31 июля. Между тем, Перушич после полета на «коронавирусном чартере» сдал сомнительный тест на ковид, а некоторые его попутчики уже сняты с соревнований из-за COVID-19.

— Почему матч получился таким напряженным? Мексиканцы такие сильные? — вопрос российским волейболистам.

О.С.: У них очень неуступчивая команда и неудобная в плане игры. Тем более, это первая игра на Олимпиаде. Они не ждут какого-то супер-результата, поэтому играют раскованно. Нам это, наверное, чуть мешало. Главное, что справились с этим и выиграли — счет на табло. Дальше будет лучше.

— Перед стартом Олимпиады вы сказали, что мексиканцы приехали не побеждать, а просто играть в волейбол. Поэтому они раскрепощены.

О.С.: Так и есть. Они это и доказали в концовке, у них хорошо летела подача — через тросс. Это им придало куража, а терять было нечего. Мы упустили этот момент, где надо было собраться и один раз «сняться». Вот и получились такие «качели».

— У них действительно такая крутая подача?

В.К.: У них очень хорошая подача на ветру. Они не силовую подают, а вкручивают, заставляя человека двигаться. В этом и неудобство. Риск для них при этом минимальный. У нас была задача брать количеством. Мы доминируем и на блоке, и в защите — там в «четверке» достаточно маленький парень у них играет. Нашей задачей было его прижать и нагрузить. Все получилось в принципе. У нас подача тоже есть, мы не будем весь турнир так легко подавать. Где надо, мы будем включаться. Но сейчас это было не нужно. Мы забирали очень много мячей. Мы просто их не реализовывали. В первой партии пять или шесть мячей подняли. Хоть один забили? Ни одного. Ну, может, один из шести. Первую партию выиграли бы, дожали бы во второй. Ну и как Олег сказал, им терять нечего было — они не отбирались так долго, как все.

О.С.: Плюс мы еще проиграли им последний матч, это тоже накладывает отпечаток. Не скажу, что это был как реванш. Это просто сидит все равно в голове, надо перебороть. Думаю, у нас это получилось сегодня, но не до конца.

— Какая ситуация с чехами? У них зараженный коронавирусом...

О.С: Матч будет, кажется. Замены не ожидается — Ондржей Перушич выйдет и будет играть. Официальный карантин 10 дней, по-моему. Но тут телевидение, все продано... Ему пошли на уступки: на шестой-седьмой день сделали тест. Если там все хорошо — а похоже, все хорошо, — он будет играть.

В.К: Единственное, настораживает, что в Чехии девушки заразились. И Ондржей контактировал со своим напарником. И надо поднимать этот вопрос. А вдруг мы заразимся — и для нас закончится турнир. То, что ТВ-права, и все продано... Понятно, что всем пофиг сейчас... Либо надо говорить всем командам, что мы против, либо... Если кто-то заболеет из нас, что все будут из-за нас переносить Олимпиаду? Никто не будет.

— У вас много стартов по ходу сезона. Вы ощущаете, что это Олимпиада — особенный старт, или играете на автомате?

О.С: По-моему это очевидно. Конечно, да.

В.К: Если бы мы играли на автомате, то мы бы выиграли у мексиканцев 21:10 и пошли отдыхать. Чувствуется ответственность, чувствуется, что вся страна за тебя болеет и смотрит, хотя там 5 утра в России. Не хочется в грязь лицом упасть. Мы действительно готовы играть, выигрывать и завоевывать медали. Просто это голова — каждый спортсмен борется сейчас с головой.

— Сложно выступать при пустых трибунах?

О.С: Мы уже год играем при пустых трибунах, так что это не совсем актуальный вопрос. Много турниров у нас за плечами. Не скажу, что обычная ситуация, но знакомая.

В.К: Если были бы полные трибуны, проблем у всех еще больше было бы. Еще «грязнее» была бы игра. Для кого-то это плюс — возможность расслабиться, пережить первую игру. Все: ничего страшного. Все спортсмены выходят с мыслью: «Блин, Олимпиада... Страшно или нет...» А потом: «Не страшно. Можно играть!» Так что будем играть.