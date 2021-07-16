Судьи отобрали у российских «пляжников» медаль в Рио. Теперь они могут отомстить в Токио

Впервые в истории к медалям Игр наши «пляжники» ближе, чем «классики».

На последних Олимпиадах традиционно волейбол был главным командным видом спорта для России — если говорить о миксе популярности и эффективности. За баскетболом пристальнее следит мир, но в нем нет шансов на золото, женский гандбол успешен, но не так популярен, в футболе наших давно нет.

Однако на этой Олимпиаде может произойти так, что успешнее окажутся нестандартные виды классических дисциплин. В баскетболе, например, наши не отобрались ни в мужском, ни в женском разряде. Зато в версии «3 на 3» среди восьми команд-участниц у каждого пола — обе сборные ROC. А другая версия волейбола — пляжная, и там у нас выступают действующие чемпионы мира и вторые номера мирового рейтинга.

Мужская сборная России по классическому волейболу — конечно, тоже один из фаворитов, но, как показала прошедшая Лига наций, как минимум Польше и Бразилии мы уступаем, и даже попадание в финал под большим вопросом.

На кого рассчитываем?

Состав пляжной сборной России на Олимпиаду в Токио выглядит так:

Вячеслав Красильников/Илья Стояновский

Константин Семенов/Илья Лешуков

Надежда Макрогузова/Светлана Холомина

Главная надежда, конечно, первая пара. В недавнем интервью «СЭ» ребята довольно разумно говорили о своих ожиданиях от поездки:

Красильников: — Мы сейчас не думаем ни о чем, кроме как о результате на Олимпийских играх. Болельщики могут хотеть от нас чего угодно. Кто-то думает, что если мы чемпионы мира, то должны выигрывать все подряд. Но никто не знает нашу кухню, наш план

Стояновский: — А чемпионат мира был давно, забудьте про него. Мы сейчас обычная пара, которая готовится к Олимпиаде. Не более.

Вячеслав Красильников на прошлой Олимпиаде выступал с Константином Семеновым и вполне мог стать медалистом Рио. Но тогда россиян сначала лишили как минимум серебра судьи. В скандальном полуфинале с итальянцами Николаи/Лупо арбитры отдали два важнейших очка соперникам, а, как вы понимаете, это по сути фора «-4». В итоге итальянцы выиграли на тай-брейке 15:13.

Россияне, что редкость для турниров такого уровня, не сдерживались:

— Человек касается сетки, что видно на камере, которая была на трибунах, и снова отдают очко итальянцам. В итоге те два очка, которые мы набрали, у нас попросту забрали, — негодовал Красильников после игры. В матче за бронзу демотивированные россияне также уступили.

С тех пор многое изменилось. Красильников выступает в паре со Стояновским, Семенов тоже едет в Токио, но с Лешуковым.

Денег становится больше

Но дело не только в результатах топовых пар. Всероссийская федерация волейбола еще в конце нулевых отчитывалась о росте популярности «пляжки» в России.

На минувшей неделе в Зеленоградске состоялся этап чемпионата России. Там выступала 38-летняя чемпионка Европы 2006 года Александра Моисеева. Она помнит еще другие времена.

— Сейчас наш чемпионат однозначно входит в топ среди европейских. В Зеленоградске были хорошие призовые, 100 тысяч рублей для победителей, довольно высокие для России, чтобы мотивировать приезжать, несмотря на скорую Олимпиаду. Хотя на мировом уровне с этим обстоит лучше, и этим многое объясняется — многие предпочитают именно международные турниры.

Но, например, мы говорили с итальянками — они рассказывают: у них на чемпионате нет конкуренции, можно не напрягаясь выиграть. У нас такого не получится, все цепляются, за звание чемпиона России надо еще побороться. Приятно видеть тенденцию, что появляются новые школы, много талантливой молодежи, и все развиваются по-разному. Есть больше похожие на «классику», патриархальные, есть более демократичные, — рассказывала перед стартом Моисеева.

И она не лукавит. У женщин, правда, в России есть одна ярко выраженная пара, занимающая 13-е место в мировом рейтинге — Макрогузова/Холомина. Она и отправится на Олимпиаду. В группе с ними Клэнси/Артачо дель Солар (20-е в мировом рейтинге), итальянки Менегатти/Тот (23-и) и кубинки Лиди/Лейла, не входящие даже в топ-60. Группа вполне проходимая, и с первого места. Четыре третьих места, как на футбольном Евро-2020, станут «счастливыми неудачниками» и выйдут в 1/8 финала по дополнительным показателям.

А вот у мужчин российские шансы еще выше. Только в Мировом туре-2021 пять разных российских пар пробивались в четверку сильнейших на разных этапах. Россия теперь регулярно проводит турниры FIVB, и хотя на домашнем турнире в Сочи в медали не удалось попасть никому, Красильников и Стояновский удерживают вторую строчку в мировом рейтинге. Семенов и Лешуков — 13-е.

Наши — чемпионки Европы среди молодежи

Один из примеров развития пляжного волейбола в стране — та же Калининградская область, где проходил чемпионат России. Клуб — чемпион страны в женском классическом волейболе и самая посещаемая команда России (даже с учетом мужчин). Перед этим сезоном создают резервную команду в Высшей лиге А. Казалось бы — зачем еще и «пляжка»? Но нет, местные железнодорожники собрались взять золото и в другом виде спорта и даже нацеливаются на олимпийские медали. Которые сейчас, возможно, даже легче взять в женском пляжном волейболе, чем «классическом».

И сразу на прошлых выходных одна из новоиспеченных волейболисток клуба Мария Воронина выиграла этап чемпионата России (в паре с Ариной Ряжновой из Обнинска), а другая, Мария Бочарова, в тот же день взяла золото молодежного чемпионата Европы с Елизаветой Губиной. А в паре Бочарова/Воронина уже брали золото юношеской Олимпиады-2018.

— Этим летом мы создали женскую команду по пляжному волейболу, это инициатива спонсора, РЖД, нас поддерживает правительство региона. Теперь активно будем развиваться и в этом направлении, — рассказывает гендиректор «Локомотива» Александр Косырьков.

— Зачем вам еще и пляжный волейбол?

— Это олимпийский вид спорта, он популярен во всем мире и может приносить стране медали и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх. У нас большие амбиции, и для нас — это большой и серьезный проект, который должен способствовать развитию пляжного волейбола в России. Планируем выйти в лидеры и на мировом уровне. Калининград — волейбольный регион. Климат для пляжного волейбола подходящий, пляжи есть, море... Кому, как ни нам, развивать этот вид спорта? На этапе чемпионата России, который мы недавно провели в Зеленоградске, трибуны были заполнены на протяжении всех трех игровых дней, на финале вообще был аншлаг.

Александр Косырков. Фото ВК «Локомотив»

— Но все-таки не круглый год у вас пляжи.

— А мы и не собираемся ограничиваться только созданием команды. Планируем построить Центр пляжного волейбола, где можно будет играть и тренироваться круглогодично. Он будет соответствовать всем международным стандартам. Сейчас как раз идёт работа над проектом. Также открываем отделение пляжного волейбола для детей. «Локомотив» — чемпион страны в классическом волейболе, и в «пляжке» быть на вторых ролях тоже не собираемся. Будем воспитывать олимпийских чемпионов. Наши Мария Бочарова и Мария Воронина — очень перспективная пара, которой вполне по силам через несколько лет брать медали больших международных турниров. Уже в августе они вместе будут представлять Россию на чемпионате Европы в Вене. Надеюсь, смогут побороться за медали.

Все-таки кое-чему нашим футболистам и футбольным чиновникам стоит поучиться у волейбола.