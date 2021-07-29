Красильников и Стояновский пока не в порядке. Чемпионы мира отдали победу латвийцам

Олимпийский турнир для ведущей пары российских пляжников складывается тяжело.

Пляжный волейбол. Мужчины

Предварительный этап. Группа В

Красильников/Стояновский — Плявиньш/Точс — 1:2 (21:13, 19:21, 11:15)

Пять лет назад на легендарном пляже Копакабана россияне Вячеслав Красильников и Константин Семенов были очень близки к медалям, которые стали бы для России первыми в олимпийском пляжном волейболе. В полуфинале они выиграли первую партию у итальянского дуэта Лупо/Николаи, но затем проиграли четыре подряд — две в этом матче, и две во встрече за бронзу. И остались с «деревом».

Валидол и ковид

С тех пор утекло очень много воды — ребята поменяли партнеров, Красильников вместе с Олегом Стояновским стал чемпионом мира и победителем финала Мирового тура, а Семенов с Ильей Лешуковым взял серебро на ЧЕ-2019. И теперь к медалям Игр в Токио рвутся уже две российских пары. Семенов и Лешуков накануне триумфально завершили групповой этап турнира, обыграв очень сильных норвежцев Мола и Серума. Те, между прочим, занимают второе место в мировом рейтинге на данный момент, но со стопроцентным результатом в плей-офф вышли не они, а россияне.

В четверг же второй матч в своей группе проводили Красильников со Стояновским. У них с соперником были одинаковые показатели в таблице, но совершенно разные исходные данные. Наши чемпионы мира провели тяжелейший стартовый матч против мексиканского дуэта Гасьола/Рубио, затянувшийся на час с четвертью и три сета, в каждом из которых победить мог любой. В итоге чуть сильнее оказались россияне.

Тогда как латвийцы Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс свою единичку в графе «победы» получили, не выходя на площадку. Представители Чехии Перушич и Швайнер стоят пятыми в мире, но им пришлось пропустить первый тур из-за положительного теста на коронавирус у одного из партнеров — новые ковидные реалии в деле.

Поэтому физическое состояние оппонентов, очевидно, было разным. Что на руку, например, тому же Плявиньшу — этому опытнейшему латвийцу уже 36 лет, и он брал олимпийские медали еще в Лондоне. С другой стороны, игровой тонус у Красильникова со Стояновским выше, а это не менее важный фактор.

У кого есть «план Б»?

После нервотрепки в первом матче россияне вышли на второй с твердым настроем не доводить дело до драмы. И первую партию забрали уверенно, всего за 18 минут. С мексиканцами у Красильникова и Стояновского было много собственных ошибок, к тому же порой явно хромал прием. В первой партии встречи с латвийским дуэтом россияне сделали всего две помарки, и ни разу не дали соперникам результативно накрыть себя блоком. С первых же розыгрышей наши волейболисты начали нагружать приемом более возрастного Плявиньша. Итог — 21:13.

Но это, конечно, было еще не все. Ко второму сету соперники приспособились к плану на игру, выбранному россиянами. И атаки Стояновского с Красильниковым стали менее эффективными. А вот Плявиньш разыгрался, раз за разом пробивая диагонали мимо блока и доставляя нам значительные неудобства. Счет в партии постоянно держался равным, и она доехала до нервной концовки. Развязка оказалась неожиданной — при счете 19:19 внезапно ошибся Стояновский, причем в не самой сложной ситуации. Латвийцы получили сетбол. Затяжной розыгрыш, и Плявиньш с Точсом сравнивают счет.

Пришло время вспоминать про план Б. И латвийцы на тай-брейке решили больше подавать в высоченного Стояновского. К тому же Точс наконец включил блок. Начало третьей партии осталось за соперниками — 5:2. Подобраться поближе россиянам удалось только к концовке партии, но Точс тут же зачехлил Красильникова и вернул на табло «+3». А на тай-брейке это очень солидный перевес. Хотя сет россияне все-таки отдали сами — ошибка Стояновского на подаче, еще одна атака Красильникова, упершаяся в блок — и латвийцы нас дожали.

И вот теперь действующие чемпионы мира оказались в очень сложной ситуации. Матч с выздоровевшими чехами, которые сильнее и мексиканцев (что они уже доказали на площадке), и латвийцев, превращается в битву за второе место в группе. Проигрыш может сулить дополнительный матч в плей-офф, и гораздо более серьезных соперников уже в 1/8 финала.