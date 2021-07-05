У России есть претенденты на олимпийское золото в очень зрелищном виде. Игровом!

На пляжный волейбол — очень большие надежды.

У России серьезный кризис с игровыми видами спорта. И это грустно, потому что они, согласно олимпийским рейтингам, самые зрелищные и смотрибельные. Футбол, хоккей, баскетбол — в сотый раз повторять даже смысла нет, что бы было у нас в этих видах в нынешнем году. Давайте обратим внимание и на позитив. Тем более что у нас его совсем немного.

Почему пляжка — топ

Одним из самых интересных видов для России в Токио будет пляжный волейбол. Потому что в этом безумно зрелищном виде у нас классная команда и все ждут исторического прорыва: первых в отечественной истории олимпийских медалей.

Близко к ним было еще в Рио-2016. Тогда, на шикарном корте на Копакабане, женская пара Екатерина Бирлова и Екатерина Уколова и вторая мужская (Дмитрий Барсук/Никита Лямин) проиграли в четвертьфинале будущим финалистам. Но обиднее всего было за Вячеслава Красильникова и Константина Семенова. В полуфинале они на тай-брейке со счетом 13:15 уступили итальянцам, а в матче за бронзу в страшно упорном матче — голландцам (21:23, 20:22).

Это стало большим ударом для парней. Семенов даже на несколько лет ушел из пляжки, пробовал себя в классическом волейболе. Однако потом вернулся. И сейчас, кажется, наша сборная стала только сильнее.

К Красильникову после ухода Семенова в пару встал молодой Олег Стояновский. И сейчас этот дуэт — в мировом топе. В 2019-м парни стали чемпионами мира, а потом еще победили в финале Мирового тура в Риме. Это исторические успехи. К слову, ни одна из российских игровых сборных чемпионаты мира за последние пять лет не выигрывала. В квалификационном олимпийском рейтинге они на второй строчке. Выше только норвежцы.

Семенов после возвращения на песок тоже включился довольно быстро. Они с Ильей Лешуковым с ходу стали залетать в призы на этапах Мирового тура, а два года назад дошли до финала чемпионата Европы. В олимпийском рейтинге дуэт — девятый.

В женском турнире от России выступит одна пара — Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. И они тоже едут в Токио не просто для участия. После бронзы на Евро-2020 девушки ни на одном турнире не опускались ниже девятого места и за это время кого только не обыгрывали. С учетом непредсказуемости женских соревнований результата от них можно ожидать абсолютно любого.

Жеребьевка в российской столице

В понедельник в Москве прошла жеребьевка олимпийского турнира. Вел ее Дмитрий Губерниев, и церемония получилась очень живой и красочной. Что в нынешние тяжелые как в эпидемиологическом, так и в спортивно-политическом плане времена особенно ценно.

Шары тягули звезды российского волейбола: Екатерина Гамова, Алексей Вербов, Сергей Гранкин и одна из самых перспективных пляжниц мира Мария Воронина. И для наших дуэтов лотерея получилась очень даже неплохой. У Красильникова/Стояновского в квартете чехи, латыши и мексиканцы. Можно будет выходить с первого места — россияне здесь явные фавориты.

У Семенова/Лешукова группа тяжелее. Испанцы, австралийцы и Андерс Мол/Кристиан Серум — те самые норвежцы, которые возглавляют мировой рейтинг. Но с учетом того, что железно в четвертьфинал идут две команды, шансы наших тоже велики. Австралийцы и испанцы абсолютно посильные соперники.

Девушкам выпали австралийки, итальянки и кубинки. Вполне себе рабочие расклады.

Напомним, что команды, занявшие четвертые места в группах, вылетают, третьи играют в первом раунде плей-офф, а первые-вторые напрямую выходят в четвертьфиналы. У каждой из трех наших пар очень хорошие шансы там оказаться.

А оттуда до медалей всего два шага.