«Сразу после матча было дерьмово на душе». Российские пляжники проиграли в финале ОИ, но сотворили историю

Российские волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму в финале олимпийского турнира, завоевав первые в истории нашей страны медали в этом виде спорта

Олимпиада-2020

Мужчины. Финал

Андерс Мол/Кристиан Сорум (Норвегия) — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — 2:0 (21:17, 21:18)

На Олимпиаде в Рио Красильников в паре с Константином Семеновым дошел до полуфинала, где на тай-брейке проиграл итальянцам Даниэле Лупо и Паоло Николаи. А в матче за бронзу россияне тогда в двух сетах уступили голландскому дуэту. После этого Семенов вернулся в классический волейбол, а Красильников, два года отыграв с Никитой Ляминым, с 2018 года стал выступать в паре со Стояновским. Уже в 2019 году Вячеслав и Олег стали чемпионами мира, а в 2021-м завоевали право сыграть за золото Олимпиады.

Утро финального матча вновь получилось пасмурным. И, едва завершили свой матч за бронзу катарцы Шериф и Ахмед с латышами Мартиньшом Плавиньшем и Эдгарсом Точсом (2:0), над Сиоказе-Парком, где находится арена для пляжного волейбола, начался ливень. Уже далеко не в первый раз перед игрой россиян природа сменяла токийскую жару на более пригодные для выживания условия.

В Токио снова льет. И снова перед игрой наших пляжников pic.twitter.com/D93fWtaTcS — Artem Kalinin (@kalininart) August 7, 2021

Мол и Серум в четвертьфинале выбили другой российский дуэт — Константина Семенова и Илью Лешукова, а потом сверхуверенно переиграли латышей Плавиньша и Точса, которые ранее прошли две бразильские пары. При этом блок Мола в полуфинале был совершенно непробиваемым, а своим спокойствием и невозмутимостью викинги, казалось, подавляли соперника. Семенов ранее анонсировал четвертьфинал своей пары против норвежцев словами из «Игры престолов» — Winter is coming (зима близко). В субботу зрители увидели в Токио финальный эпизод этого сериала.

Серебряные медали — это очень круто

Россияне начали матч очень здорово, поведя 3:0, а через пару розыгрышей — 5:1. Стояновский подавал очень мощно, так же здорово действуя в атаке. Однако к середине партии норвежцы не только сумели сравнять счет, но и вышли вперед благодаря прекрасной игре Мола на блоке и удачным подачам — 10:8 в пользу викингов. Помогла им и травма Красильникова, которую Вячеслав получил в одном из игровых эпизодов.

Как оказалось, этот эпизод стал решающим в партии, а возможно, и в игре. Не помог россиянам даже технический перерыв. Преимущество норвежцев увеличивалось: 15:11, 18:13... В концовке партии взорвался Стояновский, выигравший два очка подряд, но было уже поздно. Сет остался за норвежцами со счетом 21:17.

Перед второй партией было ощущение, что своего норвежцы точно не упустят. Холодный расчет и практически полное отсутствие ошибок у северян в итоге сказались на результате: они завладели небольшим преимуществом со старта второго сета и не отпустили его до самого конца. Ну а решающее золотое очко сопернику отдали сами россияне, не сумев с подачи переправить мяч через сетку...

Тем не менее, несмотря на поражение в финале, Красильников и Стояновский принесли России первую в истории медаль Олимпийских игр в пляжном волейболе. После игры это отметила и член МОК Елена Исинбаева, вместе с главой ОКР Станиславом Поздняковым болевшая за ребят на трибуне.

— Серебряные медали — это очень круто. Я не устану повторять, что Олимпиада в Токио для нашей страны является показательной. Раскрываются те виды спорта, где от нас ждали меньше всего побед или призовых мест. Это хорошая тенденция, — сказала Исинбаева.

На сегодня соперники сильнее

Сразу после матча в Токио стеной полил дождь, из-за чего сильно затянулась церемония награждения. Бронзовые призеры Игр катарский дуэт Шериф и Ахмед даже поругались в смешанной зоне с журналистами и волонтерами, поскольку опаздывали на самолет. Никуда не торопившиеся норвежцы и россияне со СМИ общались сколько угодно: и в микст-зоне, и на пресс-конференции, и даже после нее.

— Чего больше: радости от медалей или расстройства от того, что не золото?

В.К.: Конечно, радости. Это цель, мечта. Мы все шли к этому. Первые десять минут было говно на душе, извините за выражение. На душе было очень хреново, потому что не показали нашу игру. Месяц назад мы переиграли этих ребят, но на данный момент они были сильнее. У них многое получалось. На самом деле сейчас уже ощущения просто безумные. Мы проделали очень большую работу за это время. Плюс была пандемия, которую все прошли по-разному.

Для нас это был тяжелый путь. Лично для меня этот путь начался в 2008 году, когда я в плохом настроении дома с родными смотрел ОИ и понял, что это моя мечта — попасть туда и завоевать медаль. Я много работал, поехал в Рио и был настроен, что медаль получу там. Но там было четвертое место. Заслуженное. Теперь моим напарником стал Олег, мы приехали сюда за медалями. А по пути стали чемпионами мира в 2019 году. Это нереальные ощущения. Ребятам из Норвегии хочу сказать спасибо за игру. Это был удивительный матч — они большие молодцы. На сегодня они сильнее. Поздравляю их, поздравляю нас с медалями — весь наш тренерский штаб.

О.С.: Это олимпийская медаль — эти два слова значат для нас все. Я не мечтал о таком, когда был маленьким. Благодарю своего напарника, благодарю наших соперников, которые сегодня были лучше. Для меня это был финал мечты.

— Прокомментируйте эпизод с травмой, насколько было больно?

В.К.: Неприятно было. Он мне приземлился мне прямо на голеностоп. Я получил микротравму, но это никак не повлияло на исход матча. Я играл и с худшей травмой. Все нормально. Ребята выиграли по делу. На сегодняшний день они лучше нас. Они олимпийские чемпионы — они молодцы.

В Париже ждать золота?

— Показалось, что после легкого начала чуть-чуть убаюкались.

— Это финал Олимпийских игр, как можно произносить такие слова в финале? Не может быть такого, тут настрой запредельный. Это же не ребята со двора вышли поиграть. Это мировые лидеры на протяжении двух-трех лет. Они выиграли кучу турниров и умеют переламывать ход матчей. То же самое и мы делали. На этом турнире в том числе.

— В финале Мол очень здорово сыграл на блоке...

В.К.: Он всегда так играет на блоке. Не только сегодня и не только на этом турнире. Сейчас он был сильнее. Я снимал мяч на очень хорошей высоте. Один раз он меня там зачехлил, а остальное все отлетало, потому что я играл на высоте, но он доставал. Человек был заряженный.

— В Рио у вас было четвертое место, сейчас второе. В Париже будет первое?

О.С.: До Парижа еще три года. Поговорим ближе к этому. У нас не только Париж, помимо него будет еще много турниров. Только час как закончился финал Олимпиады, мы пока не думаем о таком далеком будущем. Сезон у нас еще не закончен. После него мы отдохнем, восстановимся и подумаем о будущем.

Сразу после игры Красильников выложил в своем Instagram пост с обращением ко всем хейтерам. После пресс-конференции Вячеслав рассказал, почему решил так поступить и что имел в виду своим сообщением.

— Прямой эфир был. На эмоциях сказал что думал. В начале сезоне было тяжело. Все диванные критики, хейтеры и так далее писали: «Вот, чемпионы мира обосрались. Они уже не те». Это было каждый день. Я им долбил: «Ребят, мы готовимся к Олимпийским играм. У нас нет плана выигрывать. Нам надо нагрузиться и быть в хорошей форме к Токио». Здесь мы в хорошем состоянии. В Чехии было четвертое место, в Швейцарии — третье, а здесь — серебро..." — сказал Красильников.

Хочется верить, что в Париже у парней точно будет золото. Ну а олимпийский турнир по пляжному волейболу завершился совсем не по-пляжному: сразу же после окончания пресс-конференции над Сиоказе-Парком вновь пошел ливень.