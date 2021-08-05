Слово, которое начинается на «Ро». Наши пляжники смели в полуфинале ОИ катарцев и повеселились в микст-зоне

Последний оставшийся в турнире по пляжному волейболу российский дуэт Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в четверг бились за выход в финал Олимпиады с катарцами Ахмедом и Шерифом.

Олимпиада-2020. Пляжный волейбол. Мужчины. 1/2 финала

Шериф Юнусс / Ахмед Тиян (Катар) — Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) — 0:2

Катарский дуэт на Олимпиаде в Токио до полуфинала был единственным, кто не проиграл на турнире ни одного матча. Россияне, напомню, в группе уступили латышам Мартиньшу Плавиньшу и Эдгарсу Точсу. Вообще, за пять поединков Шериф и Ахмед отдали лишь один сет — в матче 1/8 финала против американцев Ника Люцены и Фила Далхауссера. Ну а лидерство катарского дуэта в текущем и двухлетнем мировом рейтингах делало их безусловными фаворитами всего турнира.

Не так страшны катарцы

Красильников и Стояновский в Токио выступали в статусе чемпионов мира 2019 года. Наивысшим достижением на Олимпийских играх для Вячеслава было четвертое место Рио, Олег же, выступающий в паре со Стояновским только с 2018 года, участвует в Играх впервые. Одним словом, если говорить о фаворитах полуфинала, препочтение, скорее, отдавалось нашим соперникам. Однако Красильников и Стояновский с каждым днем на Олимпиаде играли лучше и лучше. А в четверг провели просто потрясающий матч!

Первый сет начался в равной борьбе, однако потом россиянам удалось сделать минимальный отрыв — 13:11. Тут же пошли ошибки, и Шериф с Ахмедом не только сравняли счет, но и вышли вперед — 15:13. После набранных 16 очков в каждом сете обычно наступает ключевой момент. Так же случилось и на сей раз: Стояновский прекрасно играл под сеткой, и блокируя, и точно атакуя. В итоге ошибаться пришел черед уже сопернику. И сет остался за россиянами — 21:19.

Во второй партии российский дуэт сразу же захватил преимущество, повел 10:7, держа трехочковый гандикап от соперника. В спорных моментах обе команды успешно брали челленджи, однако после серии ошибок катарцам удалось сравнять счет — 11:11. Наши пляжники взяли тайм-аут, после которого вернули комфортное преимущество — 14:12. А после того как Красильников и Стояновский перевалили за отметку в 16 набранных очков, судьба матча была фактически решена.

Россияне не ошибались, соперники же ничего не могли поделать с поймавшими кураж и почувствовавшими близость финала парнями из команды ОКР. Итог партии — 21:17, и лидеры мирового рейтинга будут играть лишь за бронзу.

Ну а российские пляжники, для каждого из которых выход в финал стал пока что самым большим достижением в карьере, в субботу поспорят с норвежским дуэтом за победу на Играх.

Россияне обошли запрет МОК

После матча российские журналисты, на протяжении всей игры поддерживавшие ребят криками «Русские, вперед!», долго не отпускали спортсменов из смешанной зоны. Стояновский даже немного похулиганил: едва подойдя к СМИ, он крикнул в микрофон: «Ро...» А собравшиеся журналисты продолжили: «...ссия!»

— Что чувствуете сейчас, обеспечив себе медали, выйдя в финал Олимпиады?

О.С.: Это финал Олимпийских игр. Мы мечтали об этом с тех пор, как начали играть в пляжный волейбол. Мы очень счастливы. Наши соперники находятся в хорошей форме. Они играли в шести финалах подряд. Мы знаем, что мы тоже одна из сильнейших команд на этом турнире. Постараемся сконцентрироваться на своей игре. У нас был неудачный старт, но мы идем от игры к игре и постараемся показать все возможное.

— Показалось, что вы сегодня действовали несколько иначе, чем в в предыдущих матчах.

О.С.: Мы играли по-разному? Да, мы немного изменили игру по сравнению с последним матчем, начали ускорять темп. Но это наша задумка на каждый матч. Иногда это не работает, но сегодня сработало.

— Что думаете о соперниках по финалу?

О.С.: Норвегия — одна из сильнейших команд в последние два-три года. Они играют очень хорошо. Я с большим воодушевлением жду этот финал.

— Сильно не хватает тренеров, оставшихся в России?

О.С: Мы очень скучаем по нашим тренерам, врачам, родственникам, близким друзьям. Но они поддерживают нас, пишут эсэмэски, мы созваниваемся по вотсапу. Ощущение, что они находятся здесь с нами.

— Вячеслав, вы прокручивали в голове полуфинал финал в Рио...

В.К.: Да конечно... Я не спал два месяца! Потом на протяжении пяти лет мне постоянно тыкают этим полуфиналом: «А ты помнишь? Главное, чтобы не было как в Рио, а то в Токио аукнется». Короче, это жопа...

Мы все вместе молились

— Вы поменяли тактику? Как хотели играть против катарцев?

О.С.: Конечно, у нас была тактика. Мы несколько раз играли против них. Мы делали анализ. По нашему мнению, блокирующий чуть более удобен, он больше ошибается. Потому что защитник сильно прибавил по сравнению с 2019 годом. Основное давление мы оказали на блокирующего.

— Как показалось, вы провели в полуфинале свой лучший матч на Олимпиаде. Согласны с этим?

В.К.: Турнир начинается с эмоций. Сначала ты борешься с эмоциями и психологией. Потом ты выходишь технически на свой уровень. Сейчас мы делали все, что мы умеем. Косо, глубоко, в прыжке и как угодно. Поэтому хороший результат. Самое сложное — это психология. Справиться со своими мыслями и эмоциями: «А если я сейчас не подам это очко? А если мой напарник не забьет?». Если ты научишься справляться с эмоциями — как сегодня справился Олег, — то все будет хорошо. На него в конце было сумасшедшее давление. Ребята почувствовали маленькую слабину и били в него. Олег показал, что он готов к большим победам. Мы справились психологически! Это самое важное. Техника у всех крутая, а вот кто сильнее психически — тот и выигрывает.

— В одном из моментов вы пару раз подряд ошиблись — нервы?

О.С.: Я думаю, что было видно, как обе команды нервничают. В том числе и я. Мы перебороли это. В той партии были тоже проблемы. Нашли силы и довели до конца.

— Классический волейбол смотрели? Болели за россиян в матче против Бразилии?

В.К.: Смотрели, конечно. Мы болели за наших ребят. Очень рады, что они вышли в финал. Мы их поддержали в этом плане, будем бороться за самые высшие места.

— С самого начала вы начали нагружать леворукого у катарцев. Разбирали и специально так хотели сыграть?

О.С.: Наши аналитики много работали в течение всех этих лет. Они вложили много сил и труда в нашу пару. Эта победа и их тоже.

— Вы, кажется, впервые на турнире играли в белых майках. На фарт?

О.С.: Нам дали сегодня форму на выбор. Я выбрал белую, потому что мы все время до этого играли в красном... Надо же все наряды выгулять.

— На трибунах был духовник нашей команды. Знали об этом? Общались с ним?

В.К.: Да, мы все вместе молились. Он поставил свечку. Очень рад знакомству с отцом Андреем. Мы с ним созвонились, он сказал, что приедет и поддержит нас. Я очень счастлив. Рад, что этот человек присутствовал на игре сегодня.