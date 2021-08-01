Крах надежд в женской пляжке. Россиянки уступили на тай-брейке из-за ошибки судьи

Драма наших девушек на Олимпиаде в Токио.

Олимпиада-2020. Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала

Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (Россия) — Тина Граудина / Анастасия Кравченко (Латвия) — 1:2

Российская пара Надежда Макрогузова и Светлана Холомина была одним из фаворитом Игр в Токио, что позволяло надеяться наконец-то «расколдовать» для нас этот вид спорта на Олимпиадах. Девушки уверенно выступали в группе и к матчу 1/8 финала подошли без поражений. Соперниц из Латвии назвать непреодолимой преградой назвать было нельзя, но в момент, когда билет в четвертьфинал был у Надежды со Светланой практически в руках что-то в команде ОКР дрогнуло. В результате девушки покидают Токио уже на первой стадии игр на вылет.

Наши девушки были фаворитами встречи

В женской части соревнований по пляжному волейболу команды из России пока что ни разу не доходили до четвертьфиналов. Как там говорится, не жили хорошо — нечего и начинать? Сегодня шансы пройти Тину Граудиню и Анастасию Кравченко были не то, что высокими. Максимальными. Комментаторы на Первом даже не рассматривали команду Латвии как полноценного соперника, обсуждая какие у нас могут быть соперники в 1/4 и с какой тактикой лучше к ним подходить. В первое время ситуация на площадке соответствовала высоким ожиданиям россиян. Граудиня и Кравченко даром что чемпионки Европы 2019, реального сопротивления Макрогузовой и Холоминой показать не смогли. Тот ЧЕ в Москве они выиграли с большой удачей — многие потенциальные победители вылетели еще до плей-офф, либо в другой части сетки, а российская пара снялась из-за травмы.

Учитывая, что латышки не без труда играли даже с представителями сборной Кении к перспективам Латвии на Олимпиаде эксперты относились со скепсисом. Уровень пары команды ОКР сомнению не подвергался — на групповом раунде девушки не дали даже шанса найти негатив в их выступлениях. Перед вторым сетом уже вовсю шел разговор не то, что о четвертьфинале — о полуфинале! В следующем раунде победитель нашего матча выходил на вторую сборную Канады, которая сенсационно обыграла команду США. Брэнди Уилкерсон и Хизер Бэнсли — явно не те люди, которых ожидали увидеть на такой высокой стадии соревнований. Правда с учетом того, как развивался дальше наш матч с латышками давать прогнозы на четвертьфинал нужно с осторожностью.

Спорное решение судьи из Китая надломило девушек

Все-таки пляжный волейбол хорош своей непредсказуемостью! Здесь гораздо сложнее чем в классике убежать от соперника и деклассировать его одной удачной партией. В этом плане пляжку уместно будет сравнить с баскетболом 3 на 3 — столько же энергии, драйва и эмоций в компактном по времени формате — идеальный коктейль для телевизионщиков. Смешать, но не взбалтывать! Оставалось только обеспечить участие россиян в высокой стадии соревнований, чтобы, как и стритбол показать пляжный волейбол на всю Россию, влюбить в него всю страну. Увы, теперь надежды на парней — девушки свой турнирный путь в Японии заканчивают. Проблемы начались уже во втором сете. После тяжелой, но успешной по итогу первой партии во втором сете все перевернулось, и инициатива уже была от и до на стороне Граудини и Кравченко. Ближе к концу партии шанс побороться за сет и закончить матч досрочно был, но удача уже перешла на сторону Латвии.

Зато на тай-брейке наши не стали вроде бы затягивать и сразу же заработали комфортное преимущество. Надежда со Светланой уверенно держали +3 и +4 и вряд ли что могло им помешать довести спокойно матч до победы. После девятого мяча от команды из России, когда у латышек было всего пять пошел отсчет до выхода в четвертьфинал. И эмоционально наши девушки неплохо держались, сохраняя нить игры в своих руках. И даже два проигранных розыгрыша подряд не сильно пугали. Все разрушил один эпизод — при счете 12-10 спорный мяч судья из Китая определил в пользу Латвии. Справедливо ли — большой вопрос, но разница между 13-10 и 12-11 огромна. Граудиня и Кравченко поверили в себя, в то время как наши девушки будто морально надломились. В концовке, увы, не было даже борьбы — Латвия выиграла без томительных розыгрышей и теперь с большой вероятностью по относительно простой сетке будет идти вплоть до финала.

Хотя, учитывая какой все-таки пляжный волейбол непредсказуемый вид спорта нет, заранее записывать кого-то в фавориты не будем. Да и имеет ли теперь для нас значение женский турнир? Будем ждать Игр в Париже, а пока что надеемся на то что парни Вячеслав Красильников и Олег Стояновский выступят успешнее своих коллег. Их матч — завтра в 12:00 по Москве против испанской пары Андриан Гавира и Пабло Эррера.