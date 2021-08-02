Константин Семенов и Илья Лешуков сыграли под дождем, но пробились в следующий раунд плей-офф.

Олимпиада-2020

Мужчины. 1/8 финала

Илья Лешуков/Константин Семенов (Россия) — Марко Гримальт/Эстебан Гримальт (Чили) — 2:0

В токийском Сиоказе Парке продолжаются соревнования по пляжному волейболу. И если российские девушки в воскресенье после скандального решения судьи покинули турнир, то две мужских пары продолжают борьбу за медали. В понедельник пришла пора матчей 1/8 финала.

Дождь помог россиянам, Семенов — Посейдон

Первым в понедельник предстояло сыграть свой матч за выход в четвертьфинал Константину Семенову и Илье Лешукову. Противостояли им двоюродные братья Марко и Эстебан Гримальты. В текущем рейтинге FIVB россияне стоят существенно выше соперников — 10-е место против 75-го, — однако на Олимпиаде может случиться что угодно. Тем более что буквально за 10 минут до начала встречи над Токио пошел дождь. Однако, по словам организаторов, перенос матча допустим лишь в случае грозы, когда есть угроза жизни спортсменов.

— Чуть-чуть мне стало сложнее в конце отдавать передачи — мяч был влажный. Но они не проконтролировали этого — подавали все время в меня. А Костя — он как Посейдон, как рыба в воде. Для него дождь — самое то, — прокомментировал погодные условия уже после матча Лешуков.

Чилийцы начали матч очень мощно — 4:0, при том что первыми подавали именно они. Россиянам в итоге удалось взять очко на приеме, выдать собственный удачный отрезок, а потом наш дуэт впервые в матче вышел вперед — 5:4.

— Когда мы скидывали монетку, кто будет выбирать первым поляну или прием, они выбрали сторону. Обычно-то все профессионалы выбирают прием, чтобы начать сразу. И я говорю: «Илюха, они что-то знают». И никак они не хотели сниматься — 4:0. Но потом мы пять очков подряд набрали и повели 5:4. Так что, видимо, была какая-то логика — они не были уверены в своем съеме. Где-то они хорошо подавали, где-то мы не сразу состыковались на передачах. Но потом наладили — и все стало как надо, — рассказал Семенов.

Параллельно с пляжниками свой матч против команды Турции начали и российские волейболистки, выступающие в зале. В болении за них к российским журналистам подключились и итальянцы, то ли оценившие красоту русских девушек, то ли поддерживавшие своего соотечественника Серджио Бузато.

При счете 13:13 россияне впервые в матче вышли вперед, шутливо отметив выигранное очко дэбом. Этот момент оказался решающим в партии: наши парни раскрепостились, у Семенова пошел блок, а чилийцы, напротив, стали ошибаться. В итоге — уверенные 21:16 в первом сете, во что после старта с 0:4 верилось с трудом.

Впереди — мощные норвежцы

Второй сет начался в равной борьбе, однако потом чилийцы завелись, поспорили с судьей и создали себе небольшой задел — 12:9. Россияне смогли сравнять счет, после чего чилийцы взяли тайм-аут. Однако он не помог братьям Гримальт выправить положение. Напротив, после небольшого перерыва блок Семенова заработал так, как еще никогда в этом матче. Соперники же занервничали, и шансов на выход в четвертьфинал у них уже не было.

Итоговый счет второй партии точно такой же — 21:16, и в четвертьфинале Семенов и Лешуков сыграют со вторыми номерами мирового рейтинга, чемпионами Европы 2020 года норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Серумом.

— Что сказать об этом матче... Winter is coming. Это будет шоу. Думаю, на такой стадии турнира все матчи уже шоу, а слабых команд уже нет. Мы видели, как перед нами латыши выбили из турнира одних из претендентов на медали бразильцев Эвандро и Шмидта: ничего своего не отдавали, все выигрывали. Посмотрим, что будет, будем биться с норвежцами, — поделился мыслями о следующем сопернике Семенов.

Матч за выход в полуфинал с норвежцами состоится 4 августа. А пока у ребят есть возможность отдохнуть и поболеть за представителей других видов спорта. Лешуков, например, накануне поддерживал Андрея Рублева в теннисном финале микстов.

— Я хорошо знаком с семьей Андрея Рублева, поэтому следил за теннисом. Мы встречались с ним перед стартом, он сказал, что заряжен на медали во всех номинациях. Рад, что он дотерпел и взял свое золото. Может быть, его слова про лузерство помогли Андрею — более сконцентрированно выступал. Молодец, только поздравляю его, — сказал волейболист.