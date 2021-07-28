Тренер сборной России 3x3 по баскетболу: «Ребята просто готовы здесь умереть, чтобы завоевать медали»

Тренер мужской сборной России по баскетболу 3?3 Владимир Агабабьян после победы над Сербией (21:10) в полуфинале Олимпиады-2020 в Токио подвел итоги встречи.

«Что думаю о победе ребят? Они просто готовы здесь умереть, чтобы завоевать медали. И говорю точно не про серебряные.

Мои слова о том, что надо снять корону с сербов? Это было сказано немного на эмоциях. Но мы все максималисты, хотим только выигрывать, для этого и приехали. Ребята бьются за каждый миллиметр поля, они выгрызают себе победу, для них нет авторитетов. Спасибо огромное им! Мы скромно выполняем свою маленькую часть работы, но вся основная заслуга за ребятами», — сказал Агабабьян.

Тренер российской команды также высказался о предстоящей игре в финале турнира.

«Как сыграть без давления в финале? Я уверен, они выйдут и просто будут делать свою работу. Если эти люди будут честно работать, результат получим. Тяжелая работа всегда потом возвращается, вот она и вернулась. Мы 3,5 года готовились к сегодняшнему дню, умирали на тренировках, не видели жен, родителей, детей. Это не бывает зря», — добавил Агабабьян.

В финале турнира россияне сыграют с победителем пары Бельгия — Латвия.