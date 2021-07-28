Двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Елена Исинбаева поздравила мужскую баскетбольную сборную России с выходом в финал 3x3.

«Я слышала, как вы поддерживали команду. Как тренер кричал парням. Особенно запомнилась фраза: «Не забывайте, зачем вы сюда приехали!»

Это было мощно! Ребята молодцы, желаю победы в финале!" — сказала Исинбаева.

Россияне обыграли команду Сербии в 1/2 финала со счетом 21:10. Соперник России определится в матче между сборными Бельгии и Латвии.