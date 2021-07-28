Исинбаева — о победе мужской команды баскетбола 3x3 в полуфинале: «Это было мощно!»
11:57
Двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Елена Исинбаева поздравила мужскую баскетбольную сборную России с выходом в финал 3x3.
«Я слышала, как вы поддерживали команду. Как тренер кричал парням. Особенно запомнилась фраза: «Не забывайте, зачем вы сюда приехали!»
Это было мощно! Ребята молодцы, желаю победы в финале!" — сказала Исинбаева.
Россияне обыграли команду Сербии в 1/2 финала со счетом 21:10. Соперник России определится в матче между сборными Бельгии и Латвии.
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