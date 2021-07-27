Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады
15:20
Мужская сборная России по баскетболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.
В четвертьфинале россияне обыграли Нидерланды со счетом 21:19.
В полуфинале Россия сыграет против Сербии. Матч состоится завтра, 28 июля.
Баскетбол 3x3
Олимпийские игры
Мужчины
1/4 финала
Нидерланды — Россия — 19:21
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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