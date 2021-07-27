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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады

15:20
Александр Зуев (слева) против Джесси Ворна. Фото Reuters
Александр Зуев (слева) против Джесси Ворна. Фото Reuters
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Мужская сборная России по баскетболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале россияне обыграли Нидерланды со счетом 21:19.

В полуфинале Россия сыграет против Сербии. Матч состоится завтра, 28 июля.

Баскетбол 3x3

Олимпийские игры

Мужчины

1/4 финала

Нидерланды — Россия — 19:21

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Иван Торопцев все материалы автора

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