Определился соперник мужской сборной России по баскетболу 3х3 в четвертьфинале Олимпиады
13:55
Стал известен соперник мужской сборной России по баскетболу 3х3 в четвертьфинале Олимпиады.
Россияне встретятся с командой Нидерландов, которая проиграла Латвии (18:22) в заключительном матче групповой стадии и опустилась со второго на четвертое место, лишившись возможности пробиться напрямую в полуфинал. Отметим, что в матче группового турнира Россия уступила Нидерландам (15:18).
Матч 1/4 финала Олимпиады Нидерланды — Россия состоится сегодня, 27 июля. Начало — в 15.00 (мск).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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