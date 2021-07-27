Определился соперник мужской сборной России по баскетболу 3х3 в четвертьфинале Олимпиады

Стал известен соперник мужской сборной России по баскетболу 3х3 в четвертьфинале Олимпиады.

Россияне встретятся с командой Нидерландов, которая проиграла Латвии (18:22) в заключительном матче групповой стадии и опустилась со второго на четвертое место, лишившись возможности пробиться напрямую в полуфинал. Отметим, что в матче группового турнира Россия уступила Нидерландам (15:18).

Матч 1/4 финала Олимпиады Нидерланды — Россия состоится сегодня, 27 июля. Начало — в 15.00 (мск).