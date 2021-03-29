Клишина сделала заявку на медаль Токио. Дарья вернулась!

Российская прыгунья стала второй на престижном турнире в США и показала свой лучший результат за последние четыре года.

Клишина — на данный момент единственная из российских легкоатлетов, кто имеет возможность беспрепятственно выступать на международных стартах. Все остальные ждут нейтрального статуса от международной федерации. Выдачу его возобновили буквально десять дней назад, причем с существенными ограничениями.

Так, до конца 2021 года соревноваться на высшем уровне, считая Олимпиаду, смогут всего 10 наших легкоатлетов. Назвать их имена ВФЛА должна уже в ближайшее время. Если кто-то травмируется или окажется не в форме, замены невозможны. Но Клишина, которая добилась права выступать еще в 2016 в суде в Рио, в силу юридических тонкостей идет вне квоты. И пока все остальные мучаются в ожидании, что их ждет летом, Дарья уже открыла сезон. Благо живет она в США, где раньше всего возобновились старты на открытом воздухе.

Клишина в лучшей форме за четыре года

В первом старте на турнире во Флориде у Клишиной получилась жесткая борьба с прыгуньей из Вирджинских островов Шантель Мелоун. Хотя казалось, что первая попытка Дарьи уже должна была гарантировать победу. В своем первом прыжке Клишина улетела на 7,05 — это повторение ее личного рекорда десятилетней давности! Но результат не будет засчитан как рекорд, потому что попутный ветер превышал норму допустимого. В третьей попытке Клишина подтвердила, что находится в отличных кондициях, приземлившись на отметке 7,01. Оставшиеся три прыжка Дарья решила пропустить. Но тут в четвертой попытке Мелоун ответила полетом на 7,08. Это на целых 18 сантиметров лучше ее предыдущего личного достижения, причем с ветром островитянке повезло — то есть рекорд будет засчитан.

Проиграть с таким шикарным результатом, конечно, обидно, но сейчас важнее другое. Похоже, Дарья находится в своей лучшей форме за весь олимпийский цикл. Последний раз Клишина вот так уверенно летала за семь метров на чемпионате мира 2017 года в Лондоне, где она взяла серебро. Но тогда это был пик сезона, старт, к которому она долго готовилась. Семиметровых прыжков в марте у Клишиной еще ни разу не случалось. Что же тогда будет летом?

Опыт и техника на стороне Клишиной

Справедливости ради, сейчас в женских прыжках в длину такая мощная конкуренция, что даже семи метров может не хватить для олимпийской медали. В эти выходные 21-летняя американка Тара Дэвис побила студенческий рекорд страны, который принадлежал еще легендарной Джеки Джойнер-Кирси и был установлен целых 36 лет назад. Дэвис улетела на 7,14, и это тоже абсолютно новое лицо в мировой элите. До сих пор она даже близко к гроссмейстерскому рубежу не подбиралась. А тут — самый далекий прыжок в мире за два года, и это очевидная заявка на олимпийское золото.

А ведь есть еще и признанные лидеры: Малайка Михамбо из Германии, сербка Ивана Шпанович плюс целая плеяда американок. У Клишиной перед всеми ними есть единственное, но важное преимущество — это стабильность. Дарья гораздо сильнее технически, как минимум чем американки, и если в форме — то своего не упустит. В то время как представительницы североамериканского континента часто очень быстры, но из-за провальной техники не попадают на планку при отталкивании.

Для Клишиной Олимпиада в Токио, скорее всего, будет последним шансом в карьере на олимпийскую медаль. А амбиции у Дарьи, несмотря на благополучную жизнь в США, все-таки есть. Это показал и чемпионат мира-2017, где она неожиданно для многих вырвала серебро. Первые в карьере Игры-2016 в Рио сложились для Клишиной кошмарно: она пробивалась в сектор через суды, а выйдя на стадион как единственная российская легкоатлетка, была очень далека от борьбы за награды.

В Токио-2021 снова будут санкции, но все должно быть иначе. По крайней мере, Дарья будет не одна в нейтральном статусе, а еще у нее будет важный опыт. Вряд ли после пережитого в Бразилии хоть что-то вне сектора сможет ее удивить.