Подруга-модель спасла лучшего шестовика мира от отстранения с Олимпиады. Теперь он близок к золоту

Чудесная история Арманда Дюплантиса.

На второй неделе Олимпиады в Токио стартовали соревнования по легкой атлетике. У мужчин среди технических видов был прыжок с шестом — тот самый, где мог бы выступить Тимур Моргунов и взять медаль. Но собственная неряшливость и нежелание идти навстречу со стороны World Athletics не позволили вписаться россиянину.

А вот его соперника, шведа Дюплантиса, от неучастия в Олимпиаде спасло стечение обстоятельств. Историю рекордсмен мира (6,18 метра) поведал после удачной квалификации. 21-летний швед занял общее третье место с результатом 5,75 м.

По сути освободилась еще одна медаль

Оказалось, не будь у него зависимости от телефонных звонков и своей девушки-красавицы, Арманд сидел бы в комнате в олимпийской деревне и смотрел бы на розыгрыш медалей по телевизору. Ранее у одного из его основных соперников, американца Сэма Кендрикса, был обнаружен коронавирус. Подруга-модель по имени Дезире Ингландер вовремя набрала своему бойфренду:

— Я должен был встретиться с Сэмом в Олимпийской деревне попить кофе в тот день, но разговаривал по телефону со своей девушкой, — пояснил Дюплантис. — Наш звонок оказался затянулся, и я пропустил встречу. Благодаря ней мы не пересеклись. Жаль, что Сэм не примет участия в Олимпиаде, он показывает хорошие результаты на крупных чемпионатах, по сути освободилась еще одна медаль.

Дюплантису действительно крупно повезло. Три члена сборной Австралии, которые общались с заболевшим Кендриксом, были признаны близки контактами и отправлены на самоизоляцию.

Дюплантис — единственный, кто преодолевал отметку 6 метров в этом году, хотя у него есть конкуренты, в том числе великий француз Рено Лавиллени и поляк Петр Лисек. Как и Кендрикс, кстати, Арманд — американец, он родился в Луизиане. Но мать у атлета шведка, и шесть лет назад он выбрал соревноваться за европейскую страну.

Девушка спортсмена перед Олимпиадой пожелала ему удачи в своем Instagram: «Езжай туда и сделай дело».

Шведский шарм

Долгое время Дюплантис не распространялся о своих личных отношениях. Известно о его девушке по имени Анна Клэр, но с ней он не встречается уже два года. Так что такая откровенность от молодого шведа необычна.

19-летнюю модель чемпион встретил на фестивале в честь дня летнего солнцестояния, который широко празднуется в Швеции. «Это правда, что я встретил любовь. Это точно меняет меня как личность, но я не знаю, поменяет ли это меня как прыгуна в высоту. Может быть, я буду лучше», — рассказывал он Aftonbladet в феврале.

Ингландер — модель не очень большого агентства Voce Models. Как говорил Дюплантис, в ней ему понравился «шведский шарм».

Во время Олимпиады сама шведка, разумеется, осталась дома. Коронавирусные ограничения жесткие и позволяют брать только тренерский состав — а шведский олимпийский комитет еще и страдает особенностью прокатить кого-нибудь из спортсменов мимо Олимпиады из-за низких шансов добиться результатов. Так сделали с двумя отобравшимися в Токио легкоатлетами и, вполне вероятно, сделают с фигуристом Николаем Майоровым перед Пекином.

Ну а нам остается смотреть на финал мужских прыжков с шестом со стороны и сокрушаться, что очень вероятное счастье Дюплантиса нарушить никому из россиян не удастся.