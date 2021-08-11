Из-за дела Тимановской белорусский спорт попал под санкции. Сборным из этой страны грозит нейтральный флаг

Минфин США включил Национальный олимпийский комитет Беларуси в санкционный список и ждет от МОК и международных федераций лишения белорусов всех возможных аккредитаций.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против Национального олимпийского комитета Белоруссии, который обвиняется в «отмывании денег, уклонении от санкций, обходе визовых запретов и неспособности защитить белорусских спортсменов от политических репрессий». В ответном заявлении пострадавшая сторона отметила, что «принятые меры можно расценивать и как высокую оценку нашими оппонентами достижений белорусских спортсменов». Впрочем, здесь важна не публичная перепалка, а последствия, которые будут иметь ограничения Минфина США для сборных Белоруссии на международных соревнованиях. А они будут более чем серьезными. И российским спортсменам, которые собираются менять спортивное гражданство на белорусское, стоит серьезно задуматься, оправдан ли риск.

«Печально, что американскими властями используются термины «предполагаемый», «вероятный», «потенциальный» при обосновании принятия юридически обязывающих решений», — отметили в НОК. https://t.co/tmG2J3zSYS — БЕЛТА (@beltanews) August 10, 2021

Черный список

Проблемы из-за острого конфликта властей Белоруссии с оппозицией и западными странами начались у Национального олимпийского комитета Белоруссии еще в конце прошлого года. Но последней каплей, скорее всего, стал инцидент с бегуньей Кристиной Тимановской, которую белорусы из-за спортивного конфликта сняли олимпийского старта и пытались насильно отправить из Токио домой. Спортсменка обратилась за защитой в оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности, который устроил политический скандал. В итоге Тимановская эмигрировала в Польшу, а МОК лишил олимпийской аккредитации замдиректора центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Республики Беларусь Артура Шумака и главного тренера белорусской легкоатлетической сборной Юрия Моисевича.

Теперь американцы объявили, что белорусский Национальный олимпийский комитет «принадлежит семье Лукашенко». В связи с этим в годовщину президентских выборов в Белоруссии, которые привели к обострению внутриполитической ситуации в стране, НОК включен в длинный «черный список» нежелательных для Штатов организаций и физических лиц. С находящимися под санкциями американским компаниям запрещено заключать контракты и проводить какие-либо сделки. Появление в «черном списке» НОК Белоруссии практически наверняка означает, что отношения с ним в ближайшее время окончательно разорвет МОК, финансово сильно зависящий от американских спонсоров.

Собственно, МОК еще до Олимпиады-2020 отказывал белорусскому НОК в финансовой поддержке и не хотел признавать нового главу организации Виктора Лукашенко, сына президента страны. До февраля 2021 года Национальный олимпийский комитет возглавлял сам президент РБ Александр Лукашенко, но после того, как западные страны ввели против него персональные санкции, стало понятно, что это может парализовать деятельность НОК. В свое время глава Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов и президент Международной ассоциации любительского бокса Гафур Рахимов были вынуждены оставить свои посты из-за попадания в санкционный список Минфина США — иначе любые финансовые операции ФИДЕ и AIBA оказывались заблокированы.

Смена направления миграции

Однако смена Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко у руля НОК помогла не слишком — МОК продолжил обвинять белорусский комитет в «дискриминации спортсменов по политическим мотивам». Ни один из членов исполкома НОК РБ не получил аккредитации на Игры в Токио. Кроме того, по словам Александра Лукашенко, на белорусскую сторону оказывалось давление по проводу включения в олимпийскую заявку атлетов, поддерживающих оппозицию, в частности Тимановской. Полномасштабного скандала с лишением сборной Белоруссии флага накануне Токио-2020 МОК не захотел, но куда все катится, в принципе было понятно. Указ Байдена, включающий весь Национальный олимпийский комитет Белоруссии в санкционный список, окончательно развязывает Томасу Баху руки.

В первую очередь НОК Белоруссии и входящие в него федерации (32 федерации по летним олимпийским видам спорта, восемь федераций по зимним олимпийским видам спорта и 36 федераций по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр) сейчас столкнутся с серьезными проблемами при проведении платежей за границей. Дело в том, что на любую организацию, нарушившую санкции, Минфин США накладывает крупный штраф, а в перспективе и сам нарушитель может угодить в «черный список». Этого как огня боятся крупные банки, яростно блокирующие операции с «санкционными структурами». Кроме того, белорусский спорт гарантированно лишается спонсорских контрактов с мировыми брендами производителей спортивной экипировки.

Наверное, все это можно было бы пережить — в конце концов, под санкциями американского Минфина находятся сотни организаций из России, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Сирии, Китая, КНДР и других стран. Однако сотрудничество с НОК Белоруссии и белорусскими спортивными федерациями теперь ставит под удар любую международную спортивную структуру, в том числе организаторов всех крупнейших соревнований — начиная с Олимпиады и заканчивая коммерческими стартами. С их стороны логичным шагом теперь будет перевод белорусов под нейтральный флаг или какие-либо другие решения, уменьшающие риски. Никаких больших международных соревнований в Белоруссии в ближайшее время точно не будет. А сборным из этой страны гарантированы большие организационные проблемы.

Все это ставит в тяжелую ситуацию тех российских спортсменов, которые из-за высокого уровня конкуренции на родине приняли решение выступать за Белоруссию. Такие люди есть в борьбе, художественной гимнастике, синхронном плавании, биатлоне и некоторых других видах спорта. Особенно обидно за подающего огромные надежды прыгуна с шестом Матвея Волкова, который уехал в Белоруссию из-за бесконечной саги с дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики и теперь может снова угодить под санкции, уже на новом месте. Вполне вероятно, что сейчас мы получим обратный поток «спортивных мигрантов» — в первую очередь в тех видах, где у белорусов есть высокий шанс пробиться в сборную России.