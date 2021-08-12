Британцы кричали в Токио о русском допинге. А теперь могут лишиться медали из-за собственного допингера

Под угрозой — серебро в эстафете 4х100 метров, хотя в общем медальном зачете это ничего не изменит

Британский спринтер Чиджинду Уджа, завоевавший в Токио-2020 серебряную медаль в мужской эстафете 4x100 метров временно отстранен дисциплинарным органом Международной федерации легкой атлетики из-за положительного теста на запрещенный препарат остарин. Если вина 27-летнего бегуна будет подтверждена, наград лишатся всего его напарники по финалу — Джарнел Хьюз, Ричард Килти и Митчелл-Блейк. В короткой эстафете британская команда уступила только итальянцам, причем Уджа бежал на первом этапе. Второе место теперь может достаться канадцам, а третье — китайцам.

Собратья по несчастью

Чиджинду также является чемпионом мира в эстафете 4х100 метров 2017 года. Ни сам спортсмен, и Британская федерация легкой атлетики пока не комментируют этот инцидент. Однако известно, что остарин также был обнаружен в пробе бразильский волейболистки Тандары Кайшета. Правда, бразильянка сдала положительную пробу на этот препарат еще 7 июля на предолимпийских сборах. Тестирование в том случае заняло почти месяц, и сборная Бразилии узнала о допинговом инциденте лишь 6 августа, когда Кайшета успела провести на Олимпиаде шесть матчей. Подозреваемая волейболистка немедленно была отстранена от выступлений и отправлена домой. Но при этом настаивала на своей невиновности.

По словам адвокатов Тандары, остарин содержался в некой загрязненной биодобавке, которая была одобрена Конфедерацией волейбола Бразилии (согласно другой версии — виновато лекарство, при помощи которого Кайшета корректировала свой менструальный цикл). Британский спринтер Уджа навряд ли имел какие-то проблемы с критическими днями, а вот загрязненная биодобавка — вполне вероятная версия, которая теоретически может спасти медаль для британцев. Если, конечно, будет доказанно непредумышленное употребление. В мировом спорте было несколько случаев, когда незафикированный в описании остарин находили в биологически активной добавке под названием экдистерон.

Так в 2019 году российская бегунья Екатерина Высоцкая добилась оправдания, сумев доказать, что остарин попал в ее организм именно через этот БАД. В 2016 году неприятности из-за остарина также были у российского боксера Александра Поветкина, и он в итоге отделался минимальным отстранением, поскольку содержание допинга в его организме было незначительным. Вообще, остарин относится к классу селективных модуляторов андрогенных рецепторов. Конечная цель его намеренного приема — как правило, повышение уровня тестостерона и адреналина в организме. Некоторые спортсмены считают, что это лекарство помогает увеличить мышечную массу на фоне сжигания жира.

На передовом крае

Всего за время Олимпиады стало известно о восьми допинговых инцидентах, но большинство положительных тестов, как в случае с Тандарой, были сданы еще до начала Игр, и новость о положительном результате пробы просто заставала спортсменов в Токио. Так было с нигерийской бегуньей-спринтером Блессинг Окагбаре, которая выступила в Токио в предварительных забегах на 100 метров, но потом узнала, что еще дома сдала положительный тест на гормон роста. Австралийский наездник Джейми Кермонд успел сесть на самолет, летящий на Олимпиаду, но в этот самый момент национальная федерация конного спорта отстранила спортсмена за кокаин. Ну и украинка Юлия Елистратова перед стартом соревнований по триатлону получила бан за ЭПО, найденный у нее еще в июньской пробе.

Непосредственно на Олимпиаде, помимо Чиджинду Уджа, был пойман бахрейнский бегун на 1500 метров марокканского происхождения Садик Миху, который был уличен в использовании запрещенного метода (переливание крови). Также попались кенийский бегун Марк Одиамбо и грузинский толкатель ядра Беник Абрамян из Грузии, в пробах которых в Токио нашли стероиды. Тот факт, что все четыре токийских допинговых инцидента случились с легкоатлетами, наводит на грустные мысли о том, что международная федерация World Athletics, увлекшись сражением с Россией, недостаточно эффективна в профилактике допинговых нарушений в остальных странах.

Что касается британцев, то они, напомню, были в числе самых ярых критиков антидопинговых санкций в отношении России. Так британский депутат Боб Сили призвал выгнать всех российских спортсменов из Токио, поскольку лишение россиян флага якобы является символическим, а в «чистоте» наших олимпийцев у него были серьезные сомнения. Британский пловец Люк Гринбенк во время Игр-2020 заявил о своих соперниках из сборной ОКР следующее: «Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается». Между тем, накануне Олимпиады возникли несколько громких допинговых скандалов с британским велоспортом. Ну, а теперь эстафету у велогонщиков приняла сборная Соединенного Королевства по легкой атлетике.