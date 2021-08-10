Двукратный олимпийский чемпион в спринте Марсель Джейкобс стал одной из главных сенсаций Игр в Токио, но уже попал в неприятную историю

Успехи спринтера из Италии Марселя Джейкобса на Олимпиаде-2020 произвели настоящий фурор. Спортсмен, которого мало кто знал до Токио, выиграл «королевскую» стометровку с рекордом Европы — 9,80. А затем взял второе золото уже в составе эстафеты 4х100. Попутно, кажется, Джейкобс установил еще один рекорд — по количеству интервью и статей о себе в СМИ. Хотя такое внимание не всегда в плюс. Могут всплыть подробности, которые не всегда хотелось бы выносить на широкую публику. Вот и итальянский чемпион влип в историю, еще не успели закончиться триумфальные для него Игры.

Диетолог или нет?

Почти сразу после победы Джейкобса на личной стометровке в итальянских СМИ появилось интервью человека по имени Джакомо Спаццини — бывшего бодибилдера, которого представили как личного диетолога спортсмена. А также изобретателя новой системы питания под названием «Гибрид».

— Мы начали свой путь вместе с «Гибридом», — говорил Спаццини. — И благодаря цикличному чередованию питательных веществ смогли разогнать его метаболизм. В результате Марсель выбежал из 10 секунд.

Но уже через несколько дней адвокат Спаццини опроверг любые профессиональные отношения между своим клиентом и чемпионом. Даже род занятий Джакомо оказался иным — он владеет фитнес-центром, услугами врачей которого пользовался Джейкобс.

— Он не диетолог и никогда этим не занимался, — заявил Стефано Д'Аполито газете The Times. — Его центр предлагает услуги специалистов, в том числе и медиков, своим клиентам. Одним из клиентов и был Джейкобс. Что касается отношений между ними, то они не профессиональные, а чисто дружеские.

Что же так быстро изменило ситуацию и почему автор революционной методики питания оказался «просто другом» спортсмена?

Чистое безумие

Все дело в том, что журналистам The Times удалось раскопать данные не менее сенсационные, чем победа Джейкобса. Оказалось, что Спаццини является одним из фигурантов широкомасштабного расследования итальянских правоохранителей по делу о незаконном обороте анаболических стероидов. Это расследование также известно как операция «Лишние мускулы».

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении английских репортеров, Спаццини и его неназванного сообщника подозревают в том, что он незаконным образом получил бланки рецептов и печать врача. Это позволило им выписывать себе и клиентам фитнес-центра различные запрещенные препараты, в том числе гормоны роста и анаболики. Также Спаццини обвиняют в мошенничестве — он представлялся диетологом и работал в этом качестве, не обладая необходимой лицензией.

Как только эти сведения просочились в прессу, агент Джейкобса Марчело Маньяни поспешил заявить, что его клиент на самом деле работал со Спаццини, но прекратил сотрудничество с ним еще в марте нынешнего года, узнав об интересе полиции к самопровозглашенному диетологу.

— Марсель никогда не был объектом расследования, у нас нет такой информации, — сказал Маньяни. — Очевидно, что мы можем категорически заявить: Джейкобс никогда не принимал никакого допинга, предполагать такое — чистое безумие.

Сам же спортсмен, которого спросили о Спаццини еще в Токио, сказал, что его не беспокоят сведения о возможной связи с распространением допинга.

— Как только я узнал о расследовании, мы сразу же закончили с ним работать, — заявил спринтер. — Мы не волнуемся. Пока речь о том, что человек оказался замешан в ситуации, но виновным его не признавали.

Что же, наверное, мораль этой истории такова: спортсменам стоит осторожнее подбирать себе помощников. Даже если им обещают чудодейственной диетой «пробудить метаболизм». Вполне может оказаться, что перед вами самозванец.