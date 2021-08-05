Тимановская вернулась в Европу. Есть ли у нее будущее в спорте?

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, устроившая скандал на Олимпиаде в Токио, сегодня даст в Варшаве большую пресс-конференцию.

Бегунья на короткие дистанции Кристина Тимановская, ставшая одним из главных медиа-героев Олимпиады в Токио, вчера вечером через прибыла через Вену в Варшаву, где сегодня собирается дать большую пресс-конференцию. На Играх-2020 24-летняя спортсмена проиграла свой единственный квалификационный забег, но ее рабочий конфликт с главным тренером сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрием Моисевичем быстро перерос в политический. Это произошло в первую очередь благодаря усилиям Белорусского Фонда спортивной солидарности, который находится в жесткой оппозиции к действующим властям страны. В итоге Тимановская и ее семья — политические беженцы, а будущее спортивное будущее девушки — под огромным вопросом.

Заложница оппозиции

Операция по доставке Тимановской в Варшаву выглядела как сцена из шпионского триллера. Сначала было объявлено, что Кристина полетит напрямую в польскую столицу. Причем отдельно подчеркивалось, что борт не будет находиться в небе над Белоруссией — чтобы исключить вероятность повторения истории с оппозиционером Романом Протасевичем, самолет которого был принудительно посажен в Минске, а сам Протасевич — арестован и помещен в тюрьму. Однако в последний момент «в целях безопасности» планы поменялись, и Тимановская отправилась сначала в Вену, и только оттуда перелетела в Варшаву. Ожидается, что туда скоро прибудет и муж спортсменки Арсений Зданевич, который сразу после начала скандала бежал на Украину, опасаясь репрессий.

Перед вылетом в интервью BBC бегунья заявила, что не понимает, как ситуация переросла в международный скандал. «Я не принимала участия ни в каких протестах, никогда не говорила о политике, и даже здесь эта ситуация не касалась политики. Эта ситуация касалась только ошибки нашего руководства, которую они допустили здесь, на Олимпиаде, — отметила Тимановская. — Я очень хочу вернуться домой, потому что там остались все мои родственники, друзья. Я родилась в Беларуси, я очень люблю свою родину. Я не предавала свою родину, как об этом говорят. Это мой дом». Впрочем, перспективы возвращения, во всяком случае при нынешней власти, у Кристины очень туманные, поскольку ее по полной программе использует белорусская оппозиция, и только благодаря ей девушка получила польскую визу. Очевидно, что вне контекста политики очень средняя бегунья никому неинтересна.

Кристина говорит, что не пока не общалась с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, но главный критик Лукашенко уже высказалась о возникшем конфликте как о новом злодеянии «правящего режима». «Бегунья Тимановская — доказательство того, что любой белорусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если заговорит, — отметила Тимановская в Instagram. — Кристина — не просто легкоатлетка, которую режим попытался похитить и насильно увезти из Токио в Беларусь. Она — это доказательство того, что любой белорусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если найдет в себе смелость заговорить». В общем, одна из интриг предстоящей в Варшаве пресс-конференции — будет ли Тимановская высказываться о большой политике, чего до сих пор в целом избегала.

Тактика Кутузова

Тем временем МОК открыл дисциплинарное дело в отношении замдиректора центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Республики Беларусь Артура Шумака и главного тренера белорусской легкоатлетической сборной Юрия Моисевича. Это они требовали от Тимановской сначала выступить в эстафете на непрофильной дистанции в 400 метров, а потом предлагали ей покинул Токио и молчать, обосновывая это «тактикой Кутузова, который победил Наполеона». Цель расследования — выяснить, ущемлялись ли права спортсменки в тот момент, когда после критического выступления в соцсетях (по поводу снятия с Игр трех белорусских атлеток из-за ошибки чиновников) было принято решение снять ее с коронной 200-метровки и отправить домой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Вопрос риторический, поскольку после того, как скандал принял политический оборот, вердикт МОК очевиден.

По идее следственная комиссия должна бы выяснить, существовали ли реальная угроза благополучию атлетки в случае ее принудительного возвращения из Токио в Минск. Версия руководства сборной Белоруссии сводится к тому, что оставлять взвинченную Кристину в расположении команды было опасно для психологического состояния других спортсменок. В последние дни опубликованы несколько интервью коллег Тимановской, якобы подтверждающие ее скандальный характер. В этом ключе приведены даже слова отца спортсменки: «Дочке надо было мальчиком родиться. Она ни в садике, ни в школе себя в обиду не давала, не любила в стороне быть. Если кого-то обидят, могла заступиться. Она боевая девочка», — приводит «Еврорадио» слова Сергея Тимановского, который подчеркнул, что все равно на стороне своей дочери.

Перспективы в сборной Польши — туманные

В истории мирового спорта было множество ситуаций, когда спортсменов исключали из сборных в ходе соревнований из-за нарушения режима, критики тренеров или конфликтов с коллегами. Однако нынешняя ситуация- политическая, и у МОК сейчас нет возможности сказать, что все это — внутреннее дело белорусов. Понятно, что решения, которое удовлетворит Белорусский НОК, сейчас точно не будет. Актуальным становится разве что вопрос о будущем спортивном гражданстве Кристины. Если бы она просто, без всякой политики, решила бы перейти в сборную Польши, то для этого потребовался бы трехлетний карантин (при договоренности национальных федераций — однолетний). Однако вопрос явно будет решаться «в виде исключения», и, скорее всего, Тимановской разрешат стартовать за Польшу уже в будущем году.

Другой вопрос — как быстро Кристина получит польский паспорт. Ведь, если она откажется влиться в ряды белорусской оппозиции, интерес к ней быстро схлынет. А очень сильной сборной Польши по спринту такая спортсменка не особо и нужна. Польки — чемпионки мира в эстафете 4х200 метров. И хотя хороший личный результат Тимановской на последнем чемпионате Белоруссии (23,17) оставляет надежду на успех и на новом месте, очевидно, что в Чехии и Словении (куда также приглашала Кристину) ей в спортивном плане было бы намного проще.

Впрочем, спортивный аспект в этой истории перестал быть актуальным в тот момент, когда легкоатлетка в аэропорту Токио обратилась к белорусскими оппозиционерам. Тогда девушка опасалась за свою жизнь и благополучие, ведь отъезд воспринимался ей практически как депортация. Но с другой стороны — ее единственный старт в Токио состоялся 30 июля. А спортсмены, которым больше не предстоят соревнования, согласно актиковидному протоколу, обязаны покинуть Японию в течение 48 часов. Так что тот факт, что Кристине был взят билет на 1 августа в общем то логичен. Другой вопрос — как был обставлен этот отъезд и почему руководство сборной Белоруссии вместо того, чтобы урегулировать абсолютно рабочую ситуацию разожгло конфликт на весь мир.